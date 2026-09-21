호반그룹, 신입사원 공채 실시…미래 성장 이끌 인재 찾는다

건설·제조·유통·레저 등 세 자릿수 규모

글로벌인재·주니어프로 등 맞춤형 채용

이미지 확대 호반그룹 신입사원 공개채용 예비 지원자들이 지난 11일 서울 서초구 호반그룹 본사에서 열린 사옥초청 채용설명회에서 현직자들의 직무와 채용 관련 설명을 듣고 있다.

호반그룹 제공

이미지 확대 호반그룹 2027 신입사원 공개체용 포스터.

호반그룹 제공

세줄 요약 호반그룹, 2027년도 신입사원 공개채용 실시

건설·제조·유통·레저 계열 세 자릿수 채용

AI 오픈 인터뷰로 사고력·문제해결 검증

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호반그룹이 지속적인 성장과 사업 경쟁력 강화를 위해 2027년도 신입사원 공개채용에 나선다.호반그룹은 건설·제조·유통·레저 등 주요 계열사에서 세 자릿수 규모의 신입사원을 채용한다고 21일 밝혔다. 모집 분야는 호반건설·호반산업·호반TBM 등 건설계열의 주택사업·시공·오픈이노베이션, 대한전선의 생산·엔지니어·영업·연구개발(R＆D), 호반호텔앤리조트·호반골프 등 레저계열의 경영지원·서비스, 호반프라퍼티의 마케팅, 대아청과의 영업 등이다.이번 채용은 계열사별 성장 전략과 사업 경쟁력 강화에 필요한 인재 확보에 초점을 맞췄다. 건설계열은 핵심 사업의 경쟁력 강화와 미래 사업모델 고도화를 위해 시장 변화를 선도할 인재를 집중 채용한다. 대한전선은 초고압·해저케이블 투자 확대에 따라 설계부터 제조·포설·시공까지 아우르는 토탈 솔루션 역량을 강화할 핵심 인력 확보에 나선다. 호반호텔앤리조트는 프리미엄 브랜드로의 도약과 신규 개발사업 확대에 발맞춰 차세대 리조트 산업을 이끌 우수 인재를 발굴·육성할 계획이다.호반그룹은 다양한 배경과 역량을 갖춘 인재를 발굴하기 위해 ‘그룹인재 전형’, ‘글로벌인재 전형’, ‘주니어프로 전형’ 등 맞춤형 채용전형을 운영한다. ‘그룹인재 전형’은 호반그룹의 미래 성장을 이끌 경영 부문 인재를 그룹 차원에서 선발·육성하는 방식으로, 지원자의 역량과 잠재력을 종합적으로 검토해 주요 계열사에 배치한다.아울러 ‘글로벌인재 전형’은 해외사업 확대와 글로벌 경쟁력 강화에 필요한 우수 인재를 확보하기 위해 외국인 유학생을 대상으로 한 채용전형이다. ‘주니어프로 전형’에서는 경력을 바탕으로 직무 전문성을 더욱 확장하고자 하는 1~5년 차 주니어급 경력자를 선발한다.선발 과정에서는 AI가 대체할 수 없는 사고의 깊이와 문제해결 역량을 검증하는 데 중점을 뒀다. 지원 직무에 대한 관심과 탐구 경험을 확인하고, 새롭게 도입한 ‘AI 오픈(Open) 인터뷰’를 통해 AI를 활용해 정보를 탐색하되 문제를 스스로 정의하고 논리적으로 해결해 나가는 과정을 평가할 예정이다.또한 호반그룹은 예비 지원자와의 소통을 강화하고 우수 인재와의 접점을 확대하기 위한 다양한 오프라인 채용 프로그램도 적극 운영하고 있다. 지난 11일 본사에서 예비 지원자를 대상으로 토크쇼 중심의 ‘사옥초청 채용설명회’를 열어 현직자의 업무와 성장 경험을 공유하고 회사에 대한 이해를 높였다. 이와 함께 서울대·성균관대·한양대 등 8개 대학에서 캠퍼스 리크루팅을 진행하고 채용박람회에 참여하며 직무와 채용 관련 정보를 제공하는 등 지원자들과의 교류를 넓혀가고 있다.지원서 접수는 오는 24일부터 다음달(10월) 11일까지 호반그룹 채용사이트에서 진행된다. 이후 서류전형과 인성검사, 면접전형 등을 거쳐 최종 합격자를 선발하며 입사는 2027년 1월 예정이다.호반그룹 관계자는 “이번 공개채용을 통해 그룹의 성장 방향과 직무 특성에 맞는 우수 인재를 폭넓게 확보할 계획”이라며 “복잡한 문제를 주도적으로 해결하고, 깊이 있게 탐구하며 끊임없이 배우는 동시에 원팀으로 함께 성과를 만들어갈 분들의 많은 지원을 기대한다”고 말했다.하종훈 기자