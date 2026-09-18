13시간 줄 섰다…아이폰18 프로 출시, 사전예약 70~80% ‘프로’

출시 첫날 명동 애플스토어 북적

사전구매 수령·신제품 체험 행렬

이미지 확대 18일 오전 서울 중구 애플 명동 앞에서 아이폰18 프로·프로맥스 사전구매 제품 수령을 기다리는 고객들이 줄을 서 있다. 왼쪽에는 출시 첫날 신제품을 살펴보기 위해 매장을 찾은 방문객들이 별도로 대기하고 있다. 민나리 기자

이미지 확대 아이폰18 프로 국내 출시 첫날인 18일 오전 서울 중구 애플 명동에서 ‘1호 구매자’ 이영주씨가 글레이셔(연한 하늘색) 색상의 아이폰18 프로를 들고 기념촬영을 하고 있다. 이씨는 전날 오후 7시부터 약 13시간을 기다린 끝에 가장 먼저 제품을 수령했다. 민나리 기자

이미지 확대 오늘 출시된 아이폰18 프로 애플의 최신 스마트폰 아이폰 18 프로·프로맥스가 국내에 공식 출시된 18일 서울 중구 애플 명동점에서 방문객이 제품을 살펴보고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 국내 상륙한 아이폰18 프로 시리즈 18일 서울 중구 명동 애플스토어에 애플의 최신 스마트폰 아이폰18 프로(오른쪽)·프로맥스 제품이 진열돼 있다. 뉴스1

세줄 요약 명동 매장 개점 전 13시간 대기 행렬 형성

사전예약 70~80%가 아이폰18 프로로 집중

가변 조리개·A20 칩·배터리 성능 강조

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18일 오전 7시 55분 서울 중구 애플 명동. 개점을 앞두고 직원들이 매장 입구 양쪽에 자리 잡자 일찍부터 줄을 선 고객들의 시선이 한곳에 모였다. 오전 8시를 앞두고 “10, 9, 8…” 카운트다운이 시작됐고, 문이 열리자 박수와 환호가 터졌다.가장 먼저 제품을 받아든 이영주(32)씨는 전날 오후 7시부터 약 13시간을 기다렸다. 3년째 ‘1호 고객’에 도전했다는 이씨는 글레이셔(연한 하늘색) 색상의 아이폰18 프로와 애플워치 시리즈12를 골랐다. 현재 아이폰 에어를 쓰고 있는 그는 카메라 성능을 높이고 싶어 프로 모델을 택했고, 워치는 건강 관리 기능 때문에 함께 구매했다고 했다. 1호 고객이 되는 것이 “버킷리스트”였다는 이씨는 직원들의 박수를 받으며 제품을 건네받았다.이번 프로 시리즈에서 애플이 가장 앞세운 변화는 카메라다. 매장에서도 직원들이 가장 자주 강조한 기능은 ‘가변 조리개’였다. 아이폰 최초로 48메가픽셀(MP) 퓨전 메인 카메라에 적용돼 촬영 환경에 따라 렌즈가 받아들이는 빛의 양을 조절할 수 있도록 했다.아이폰18 프로와 프로맥스는 모두 A20 프로 칩과 새 베이퍼 챔버를 탑재했다. 프로맥스는 더 큰 화면과 배터리를 갖췄고 최대 43시간의 동영상 재생을 지원한다. 국내 출고가는 256GB 기준 프로 199만원, 프로맥스 219만원부터다.실제 사전예약에서는 상대적으로 작고 저렴한 프로 모델에 수요가 몰렸다. SK텔레콤은 전체 사전예약 가운데 아이폰18 프로 비중이 78%였다고 밝혔다. KT는 약 70%, LG유플러스는 약 80%가 프로 모델이었다. 이동통신 3사에서 공통적으로 프로가 프로맥스보다 많이 예약된 셈이다.색상 선호는 통신사별로 조금씩 달랐다. SK텔레콤에서는 프로가 실버, 블랙, 글레이셔, 버건디 순으로 많이 예약됐고 프로맥스는 블랙이 가장 인기였다. KT도 프로에서는 실버가 가장 많이 선택됐고, 프로맥스에서는 버건디가 1위를 차지했다. LG유플러스에서는 프로와 프로맥스 모두 실버 선호가 가장 높았다.고객 입장에서 가장 큰 선택 기준은 크기와 가격이다. 아이폰18 프로는 프로맥스보다 작고 가벼우면서 핵심 카메라와 A20 프로 칩을 함께 쓴다. 반면 프로맥스는 더 큰 화면과 배터리를 원하는 소비자를 겨냥한다. 기본 가격 차이는 20만원이다. 이동통신 3사는 프로 모델 기준 최대 45만원의 공통지원금을 책정하고 단말 반납 보상과 제휴카드 할인 등을 더하고 있다.올해 아이폰 구매를 고민한다면 한 달을 더 기다릴 선택지도 있다. 애플의 첫 폴더블 스마트폰 ‘아이폰 듀오’가 다음달 23일 국내에 출시되기 때문이다. 가격은 329만원부터로 프로 시리즈보다 크게 높다. 이동통신 3사는 다음달 16일부터 아이폰 듀오 사전예약을 시작할 예정이다.외신들은 아이폰18 프로의 변화가 전면적인 디자인 혁신보다는 카메라와 성능 개선에 집중됐다고 평가했다. 미국 정보기술(IT) 매체 더버지는 이번 제품의 핵심을 가변 조리개로 꼽으면서도 전작 대비 변화는 “점진적이지만 의미 있는 수준”이라고 봤다. 특히 최대 조리개가 전작보다 넓어지면서 저조도 촬영과 인물 사진에서 실질적인 개선이 있다고 평가했다.톰스가이드 역시 가변 조리개와 A20 프로 칩, 배터리 성능을 주요 장점으로 꼽았다. 다만 프로와 프로맥스 모두 전작보다 가격이 100달러 오르고 무게도 늘어난 점은 부담으로 지적했다. 프로 시리즈 자체보다 소비자의 관심을 더 끄는 제품은 다음달 나올 아이폰 듀오라는 평가도 나온다.민나리 기자