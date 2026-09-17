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한국타이어, 벨기에 랠리 챔피언십 독점 공급

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허백윤 기자
허백윤 기자
수정 2026-09-17 22:44
입력 2026-09-17 22:44

내년부터 3개 시즌 ‘벤투스’ 공급

한국타이어앤테크놀로지(한국타이어)가 내년부터 2029년까지 벨기에 랠리 챔피언십(BRC)의 공식 타이어 공급사로 선정됐다고 17일 밝혔다.

한국타이어는 앞으로 3개 시즌 동안 BRC 주요 클래스인 랠리2, 랠리3, 랠리4 클래스에 출전하는 모든 차량에 레이싱 전용 타이어 브랜드 ‘벤투스 Z215’와 ‘벤투스 Z210’를 독점 공급한다. BRC는 유럽 내 권위 있는 국가별 랠리 챔피언십 중 하나다. 마른 노면에 최적화한 ‘벤투스 Z215’의 뛰어난 코너링과 핸들링 성능, 젖은 노면 환경에 특화한 ‘벤투스 Z210’의 우수한 배수 성능과 안정적인 접지력 등을 이번 첫 공급을 통해 더욱 검증할 수 있게 됐다.

한편, 한국타이어는 국제자동차연맹(FIA) 주관 월드 랠리 챔피언십(WRC) 전 클래스에도 레이싱 타이어를 독점 공급하고 있다．

허백윤 기자
2026-09-18 B2면
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