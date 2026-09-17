대한상의, 청년 5만명에 실무 노하우 전한다

22일 코엑스서 청년 일자리 포럼
최근 채용 시장이 스펙보다 직무 역량 중심으로 재편됨에 따라 현장 실무교육과 실제 취업이 연계될 수 있도록 ‘청년 일경험 지원사업’(4만 4000명)과 ‘K-뉴딜 아카데미’(4500명)를 추진 중이다.
대한상의는 고용노동부와 함께 주관하는 ‘청년 일경험 지원사업’의 통합지원센터로서 9월 현재 4500여개 기업의 참여를 이끌어냈다. ‘K-뉴딜 아카데미’는 기업과 연계해 청년들의 교육과 취업을 지원하고 있다. 운영지원센터로서 삼성·SK·LG·한화·롯데·KT 등 29개 기업과 함께 청년들에게 산업 현장에서 필요한 실무 노하우를 전달한다.
대한상의는 오는 22일 서울 코엑스에서 열리는 ‘대한민국 사회적가치 페스타’에서 고용노동부와 공동으로 청년 일자리 포럼을 열 예정이다.
송수연 기자
2026-09-18 23면
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