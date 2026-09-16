중국 제쳤다…HD건설기계, 홍콩서 굴착기 45대 수주

홍콩 도시철도 프로젝트에 투입

“2029년 연 100대 이상 목표”

이미지 확대 HD건설기계의 디벨론 53톤급 굴착기 ‘DX530’. HD건설기계 제공

세줄 요약 홍콩철도공사 퉁청선 연장에 굴착기 45대 공급

53t급 대형 7대·중대형 38대, 공사 투입

중국산 제치고 경쟁력 입증, 추가 수요 기대

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HD건설기계가 홍콩철도공사의 도시철도 퉁청선 연장 프로젝트에 굴착기 총 45대를 공급한다고 16일 밝혔다.이번에 공급하는 장비는 디벨론 53t급 대형 굴착기 7대와 14~36t급 중대형 굴착기 38대다. 신규 역사 건설 및 약 1.2km 구간의 철도 연장 공사에 투입될 예정이다.해당 현장은 해안 매립지에 위치해 지반이 약한 만큼 원거리 작업이 가능한 롱리치 암 등 특수 장비에 대한 수요가 형성돼 80·100t급 초대형 특수 장비 추가 공급도 기대된다.HD건설기계 관계자는 “이번 수주는 가격 경쟁력을 앞세운 중국산 장비를 제치고 제품 경쟁력을 입증했다는 점에서 의미가 있다”고 밝혔다. 특히 그동안 소규모 및 일부 중형 제품 위주였던 홍콩 시장의 한계를 극복하고, 대규모 물량 수주와 투입 기종 다변화를 동시에 이뤄냈다는 점에서 의미가 크다는 설명이다.HD건설기계는 이번 공급을 포함해 올해 홍콩에서 총 75대를 판매하며 최근 5년 기준 현지 시장에 가장 많은 장비를 공급했다. 2029년까지 홍콩 시장에서 연간 100대 이상을 판매하며, 브랜드 입지를 강화할 계획이다.홍콩 정부에 따르면 현지에서는 최근 대중교통망 확충과 신도시 개발 등 공공 인프라 구축에 연간 약 900억 홍콩달러(약 15조원)가 투입됐다. 향후 중국 본토와 연계하는 북부 메트로폴리스 등 주요 사업이 본격화하면 관련 예산은 연평균 1200억 홍콩달러(약 21조원) 규모로 확대될 전망이다.김지예 기자