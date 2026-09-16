효성重, 美빅테크 3865억원 수주… 조현준 승부수 또 통했다

2곳과 초고압변압기 공급 계약

이미지 확대 조현준 효성 회장

세줄 요약 미국 빅테크 2곳에 3865억원 수주

AI 데이터센터 전력 수요 확대 반영

현지 생산·토털 솔루션 강화 전략

2026-09-16 B2면

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효성중공업은 미국 빅테크 2곳에 각각 2200억원 규모의 765㎸ 초고압변압기와 1665억원 규모의 345㎸ 초고압변압기를 공급한다고 15일 밝혔다. 이번에 수주한 변압기는 미국 남부와 북부 지역에 새로 건설되는 인공지능(AI) 데이터센터에 투입될 예정이다.AI 데이터센터 투자 확대에 따른 미국 내 전력 소비 증가로 초고압변압기 등 송배전 설비 수요도 늘면서, 효성중공업은 현지 생산 기반을 강화하고 있다. 2020년 인수한 미국 테네시주 멤피스 초고압변압기 공장은 현재 증설을 진행 중이며, 증설이 완료되면 미국 내 최대 규모의 초고압변압기 생산능력을 갖추게 된다.지난 7월에는 북미 에너지 인프라 기업 콴타와 초고압차단기 합작법인을 설립해 변압기에 이어 차단기까지 현지 생산 체제를 구축했다. 또 이달 초 변압기·차단기 등 전력설비와 에너지저장장치(ESS), 마이크로그리드, 스태콤(STATCOM) 등 전력 안정화 설비 인력을 한데 모은 ‘데이터센터사업팀’도 신설했다.효성중공업은 미국 765㎸ 초고압변압기 시장에서 2010년대 초부터 시장점유율 1위를 유지해왔다. 현재 미국 송전망에 설치된 765㎸ 초고압변압기의 절반가량을 공급했다. 특히 효성중공업의 올해 8월까지 신규 수주액은 약 9조 3000억원으로 지난해 연간 수주액을 넘어섰다.조현준 효성 회장은 “전력 인프라 수요가 폭발하며 60년 만의 슈퍼사이클이 왔다”며 “변압기와 차단기는 물론 HVDC·스태콤·ESS 등 전력 안정화 시스템을 아우르는 토털 솔루션 경쟁력을 기반으로 5년 안에 글로벌 톱3로 도약하겠다”고 말했다.김지예 기자