삼성D, 세계 첫 ‘2K·165Hz’ OLED…게이밍폰으로 중국 추격 따돌린다

中 비보 프리미엄폰 iQOO 적용

BOE·CSOT 추격속 中확대 의미

해상도 상향·소비전력 30% 줄여

세줄 요약 세계 최초 2K·165Hz 스마트폰 OLED 개발

전력 30% 절감, 최대 2800니트 밝기 확보

비보 iQOO 16 탑재로 중국 추격 견제

2026-09-15 B2면

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삼성디스플레이가 스마트폰 OLED의 해상도와 화면 전환 성능을 최고 수준으로 끌어올린 신제품을 세계 최초로 선보였다. 2K급 고해상도에 165헤르츠(㎐) 고주사율을 동시에 구현한 6.9형 OLED다. 가격 경쟁보다는 고사양·고부가 제품의 기술력을 앞세워 중국 패널업체와의 격차를 유지하는 전략이다. 해당 제품은 중국 주요 스마트폰 업체인 비보의 고성능 게이밍 스마트폰에 공급된다. 중국 디스플레이 업체들의 추격이 거센 상황에서 고사양 제품에 채택됐다는 점에서 특히 의미가 크다.삼성디스플레이는 14일 2K 해상도와 165㎐ 주사율을 동시에 지원하는 스마트폰용 OLED를 개발했다고 밝혔다. 최근 출시된 고사양 게이밍 스마트폰 OLED가 1.5K 해상도와 165㎐ 주사율을 지원하는 데 비해 동일한 주사율에서도 해상도를 2K까지 높이고 소비전력은 30%가량 줄인 게 특징이다. 특히 높은 주사율에서도 화면 밝기를 유지할 수 있도록 해 최대 2800니트의 밝기를 구현했다. 주사율은 화면이 1초에 몇 번 이미지를 새로 표시하는지를 나타내는 수치로 높아질수록 화면 전환이 부드러워진다.삼성디스플레이는 이번 제품을 비보의 프리미엄 브랜드 아이쿠(iQOO)가 9월 선보이는 고성능 게이밍 스마트폰 ‘iQOO 16’에서 선보일 예정이다. 중국 디스플레이 업체들의 기술력이 빠르게 높아지는 가운데 삼성디스플레이가 비보에 OLED를 공급한 것은 게이밍폰 시장에서 고사양 디스플레이 기술이 제품 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소로 부상하고 있기 때문으로 풀이된다.중국의 대표적인 디스플레이 업체인 BOE와 CSOT 등은 고주사율·고해상도 OLED를 잇따라 선보이며 삼성디스플레이와의 기술 격차를 좁히고 있는 상황이다. 중국 스마트폰 업체들도 자국 패널을 적극 채택하는 분위기다. 하지만 게이밍 스마트폰은 일반 스마트폰보다 디스플레이 성능에 대한 요구 수준이 높다. 빠르게 움직이는 화면을 매끄럽게 보여주려면 높은 주사율이 필요하고, 고사양 게임의 그래픽을 제대로 구현하려면 높은 해상도와 밝기도 중요하다. 동시에 장시간 게임을 즐길 수 있도록 전력 소모와 발열을 낮춰야 한다. 하지만 해상도와 주사율이 높아질수록 처리해야 하는 픽셀 수와 구동회로가 급격히 증가해 높은 밝기와 전력 효율까지 함께 확보하기는 쉽지 않다.특히 2K 해상도에서 165Hz를 구현하려면 약 6ms마다 새로운 화면을 표시하려 수많은 픽셀을 빠르고 정밀하게 충전·구동하는 고난도의 기술이 필요하다. 삼성디스플레이는 구동, 발광, 화질 등 OLED 핵심 기술 전반을 최적화했다는 평가다. 업계 관계자는 “게이밍폰용 OLED는 일반 플래그십 스마트폰과 또 다른 고부가 시장으로 경쟁이 벌어질 것”이라고 말했다.송수연 기자