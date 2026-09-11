삼성E＆A, 사우디서 4.7조원 규모 비료 프로젝트 수주

세줄 요약 사우디서 4조7000억원 비료 플랜트 수주

주베일 산업단지에 암모니아·요소비료 생산

탄소포집 적용, 전량 수출용 설비

이미지 확대 남궁 홍 삼성E＆A 사장과 파하드 미스퍼 알 바타르 사빅 애그리뉴트리언츠 사장이 최근 악수를 나누고 있다.

삼성E＆A 제공

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삼성E＆A가 사우디아라비아에서 4조원대 대형 비료 플랜트 프로젝트를 수주했다.삼성E＆A는 사우디 국영 석유화학회사 사빅(SABIC)의 비료 부문 자회사 사빅 애그리뉴트리언츠와 ‘SAN-7 프로젝트’에 대한 EPC(설계·조달·시공) 계약을 체결했다고 11일 공시했다.해당 플랜트는 사우디 동부 주베일 산업단지에 건설되며, 천연가스를 원료로 하루 3500t의 암모니아를 생산해 이를 원료로 다시 7700t의 요소비료를 만드는 시설이다. 생산된 비료는 전량 수출된다.플랜트에는 연소 후 탄소포집장치(PCCC)가 포함돼 암모니아를 생산할 때 발생하는 이산화탄소를 요소비료 합성에 활용해 탄소 발생을 줄이고 경제성을 높인다고 삼성E＆A는 설명했다. 수주액은 약 35억 달러(약 4조 7000억원)로, 삼성E＆A가 단독으로 EPC를 수행해 2030년 완공 예정이다.삼성E＆A는 2003년 사우디에 처음 진출해 30여 건의 프로젝트를 수행했다. 2024년에는 창사 이래 최대 규모인 60억달러 규모의 파딜리 프로젝트를 수주하는 등 사우디 플랜트 시장에서 입지를 확고히 다졌다. 사빅의 주요 석유화학 프로젝트도 여러 건 수행했다.올해에는 24억달러 규모의 해외 화공 프로젝트, 7억 9000만 달러 규모의 중동 수처리 프로젝트에 이어 이번 비료 프로젝트를 따냈다. 이어 사우디와 카타르 등에서 비료, 가스 등 다수 프로젝트의 입찰에 참여하는 등 해외 수주를 이어갈 계획이다.삼성E＆A 관계자는 “기술력과 경험을 집약해 프로젝트를 성공적으로 수행함으로써 글로벌 비료 플랜트 수요 증가에 적극 대응할 계획”이라고 말했다.하종훈 기자