삼성 ‘유럽의 오픈AI’에 베팅… 동맹 늘린다

‘미스트랄’ 30억 유로 투자 유치 주도

창업 3년 새 기업가치 34조원 돌파

삼성, 美 넘어 유럽 AI 시장도 겨냥

이미지 확대 프랑스 인공지능(AI) 기업 미스트랄AI의 광고가 지난 5월 21일(현지시간) 미국 뉴욕 그랜드센트럴 지하철역 내부에 설치돼 있다. 미스트랄은 삼성전자가 주도한 시리즈D 투자 라운드를 통해 30억 유로를 유치하며 기업가치 210억 유로를 인정받았다.

뉴욕 로이터 연합뉴스

세줄 요약 삼성전자, 미스트랄 투자 유치 주도

유럽 소버린 AI·반도체 협력 확대

오픈AI·앤트로픽 이어 동맹 다변화

2026-09-09 1면

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이재명 대통령이 프랑스를 국빈 방문해 양국 간 인공지능(AI)·첨단산업 협력 확대를 논의하는 가운데 삼성전자가 프랑스 AI 기업 미스트랄의 30억 유로(약 4조 9000억원) 규모 투자 유치를 주도했다. 지난해부터 오픈AI 및 앤트로픽 등 미국 AI ‘빅2’와 전략적 협력을 강화한 데 이어 유럽의 소버린 AI 시장과 차세대 AI 인프라 수요까지 겨냥한 행보로 풀이된다.미스트랄은 8일 시리즈D 투자 라운드에서 30억 유로를 조달했다고 밝혔다. 삼성전자가 투자를 주도했고 글로벌 투자회사 EQT가 운용하는 스케일업 유럽 펀드와 기존 투자자인 PSG에쿼티가 공동 주도 투자자로 참여했다. 이번 투자로 미스트랄은 210억 유로(약 34조원) 이상의 기업가치를 인정받았다. 2023년 설립된 지 3년 만으로, 회사 측은 유럽 기술기업 사상 최대 규모의 지분 투자 유치라고 설명했다.삼성전자의 개별 투자액은 공개되지 않았으나 앞서 파이낸셜타임스(FT)는 지난 7월 삼성전자가 최대 10억 유로를 투자하는 방안을 협의 중이라고 보도했다. 실제 투자액이 이에 근접한다면 삼성전자의 대형 전략적 지분 투자 가운데서도 상당한 규모다. 삼성전자는 2012년 세계 최대 반도체 노광장비 업체 ASML 지분 3%를 확보하는 데 5억 300만 유로를 투입한 바 있다. 삼성전자가 미스트랄에 베팅한 배경에는 이 회사가 공략하는 시장과 삼성의 반도체·인프라 사업이 맞물린다는 판단이 깔린 것으로 보인다. 미스트랄은 미스트랄 라지 등 자체 대형언어모델(LLM)과 코딩·추론 모델 등을 개발하는 유럽의 대표 프런티어 AI 기업이다. ﻿오픈AI나 앤트로픽 등 미국 선두 업체와 달리 기업이나 기관이 모델을 자체 환경에 구축해 수정·운영할 수 있는 ‘오픈웨이트’를 앞세워 차별화해 왔다.기업과 정부가 데이터와 모델, 컴퓨팅 인프라를 직접 관리하는 ‘소버린 AI’도 미스트랄의 핵심 사업이다. 민감한 데이터를 외부에 내보내지 않고 특정 AI 업체의 기술이나 가격 정책에 대한 의존도를 낮출 수 있다는 점이 강점이다. 모델 개발에서 인프라와 기업용 제품까지 직접 제공하는 ‘풀스택’ 사업도 키우고 있다.양사는 투자 이전부터 반도체를 고리로 협력 가능성을 타진해 왔다. 아르튀르 멘쉬 미스트랄 공동창업자 겸 최고경영자(CEO)는 지난 4월 삼성전자 화성캠퍼스를 찾아 전영현 디바이스솔루션(DS)부문장과 AI 반도체 공급망과 기술 협력 방안을 논의했다. 당시 미스트랄은 모델 개발에 그치지 않고 자체 AI 인프라 사업으로 영역을 넓히던 시기였다. 2030년까지 유럽에서 최대 1GW(기가와트) 규모의 소버린 AI 컴퓨팅 용량을 확보한다는 목표를 세우고, 엔비디아의 GB200·GB300·B300 등 AI 가속기를 기반으로 컴퓨팅 자원과 소프트웨어, 응용프로그램 인터페이스(API)를 기업에 제공하고 있다.대규모 AI 인프라는 삼성전자의 주력 사업과도 직접 연결된다. AI 가속기에는 고대역폭메모리(HBM)가 대량으로 들어가고 데이터센터에는 D램과 낸드 등 고성능 메모리가 필요하다. 삼성전자는 메모리뿐 아니라 파운드리와 첨단 패키징까지 사업을 하고 있어 미스트랄의 인프라 확대가 새로운 공급 기회로 이어질 수 있다. 삼성전자가 미스트랄의 AI 기술을 직접 활용하는 방안도 거론된다. FT는 삼성이 미스트랄의 AI를 반도체 제조 개선에 활용하려 한다고 전했다. 비슷한 방식의 협력은 이미 ASML에서 시작됐다. ASML은 지난해 미스트랄 시리즈C에 13억 유로를 투자해 약 11%의 지분을 확보한 뒤 미스트랄 AI를 제품과 연구개발(R＆D), 운영에 활용하는 장기 협력에 들어갔다.이번 투자에는 ASML과 엔비디아 등 기존 전략적 투자자들도 다시 참여했다. 미스트랄은 새로 확보한 자금을 프런티어 AI 연구와 컴퓨팅 역량 확충, 인프라·제품 투자, 해외 사업 확대에 투입할 계획이다. 현재 20개국에서 에어버스와 ASML, HSBC 등 125개 이상의 글로벌 기업을 고객으로 두고 있다.다만 미국 선두 업체와의 자금력 격차는 여전히 크다. 미스트랄이 이번에 조달한 30억 유로는 유럽 기술기업으로는 사상 최대 규모지만, 앤트로픽이 올해 조달한 자금은 약 1000억 달러에 달한다. 막대한 자본을 앞세운 미국 업체들과 같은 방식으로 경쟁하기 어려운 만큼 미스트랄은 오픈웨이트와 소버린 AI, 기업용 컴퓨팅을 앞세워 정부·기업 시장을 파고드는 전략을 강화하고 있다.민나리 기자