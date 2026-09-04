엔비디아·구글·아마존·MS 참가…‘LG 스파크 2026’ 개최

7∼17일 서울 마곡 LG사이언스파크에서 열려

이미지 확대 LG는오는 7∼17일 서울 강서구 마곡동 LG 연구개발(R＆D) 혁신 허브 LG사이언스파크에서 AI 혁신·기술·문화 축제인 ‘LG 스파크(SPARK) 2026’을 연다고 4일 밝혔다. 사진은 지난해 9월 서울 마곡 LG사이언스파크에서 열린 ‘LG 스파크 2025’ 전경.

LG 제공

세줄 요약 글로벌 빅테크 참여한 LG 스파크 2026 개최

마곡 LG사이언스파크서 7∼17일 진행

AX 확산 위한 5개 프로그램 구성

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LG가 글로벌 빅테크와 임직원, AI 미래 인재가 함께하는 AI 혁신 행사 ‘LG 스파크(SPARK) 2026’을 연다. 특히 올해는 엔비디아·구글·아마존·마이크로소프트(MS) 등 글로벌 빅테크가 참가해 LG 임직원들과 머리를 맞댈 예정이다.LG는 이달 7∼17일 서울 강서구 마곡동 LG 연구개발(R＆D) 혁신 허브 LG사이언스파크에서 AI 혁신·기술·문화 축제인 ‘LG 스파크(SPARK) 2026’을 개최한다고 4일 밝혔다.LG는 2023년부터 개발자들과 스타트업의 연구 혁신 성과를 공유하고 과학, 문화, 예술을 아우르는 다양한 프로그램을 통합해 매년 LG의 연간 최대 규모 행사인 LG 스파크를 열고 있다. 지난해 행사 참여 인원은 6만여명에 달했다.LG 스파크는 올해 속도감 있는 인공지능 전환(AX)을 위해 AI 혁신 사례를 확산하는 프로그램으로 개편됐다.2주 동안 각 계열사의 R＆D 신기술을 공유하는 ‘LG 테크페어’(7∼8일), 계열사의 AX 성과를 공유하는 ‘LG AX페어’(10∼11일)를 연다.LG AI연구원의 AI 비전과 산업 실증 사례를 공유하는 ‘LG AI 토크콘서트’(14∼15일), LG 개발자들이 교류하는 ‘LG AI 데브콘’(15∼16일), LG 구성원과 가족, 산학 인재, 마곡 지역 주민과 소상공인들이 소통하는 ‘컬처위크’(15∼17일) 등 5개의 행사가 연이어 열린다. 특히 LG AI 데브콘 행사에서는 엔비디아, 구글, 아마존, MS 등 글로벌 빅테크 개발자들이 참여해 LG 임직원들과 최신 AI 기술과 개발 사례를 공유한다.송수연 기자