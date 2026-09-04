삼성전자, 독일 IFA서 ‘AI 방탈출’…K포장마차 공간 꾸며

인플루언서·콘텐츠 크리에이터 전용 공간

갤럭시 Z 폴드8·비스포크 AI 세탁기로 방탈출 경험

이미지 확대 삼성전자가 오는 8일까지 독일 베를린에서 열리는 유럽 최대 가전 전시회 ‘IFA 2026’에서 글로벌 인플루언서와 콘텐츠 크리에이터를 위한 전용 공간인 ‘삼성 크리에이터 허브’를 연다고 4일 밝혔다. 사진은 삼성전자 OLED TV를 통해 관람객들도 내부의 방탈출 과정을 실시간으로 볼 수 있는 모습.



삼성전자 제공

세줄 요약 IFA 2026서 크리에이터 허브 운영

K포장마차·분식집 콘셉트 공간 구성

AI 방탈출로 삼성 제품 체험 제공

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삼성전자가 오는 4일부터 8일(현지시간)까지 독일 베를린에서 열리는 유럽 최대 가전 전시회 ‘IFA 2026’에서 글로벌 인플루언서와 콘텐츠 크리에이터를 위한 전용 공간 ‘삼성 크리에이터 허브’를 운영한다.삼성 크리에이터 허브는 IFA가 열리는 메세 베를린의 ‘IFA 팔레’에 마련된다. ‘나를 알아주는 집’을 주제로 체험 공간과 스튜디오, 라운지 등으로 구성된다.기술 사양을 보여주는 기존 전시 방식에서 벗어나, Z세대와 디지털 네이티브가 일상에서 삼성 인공지능(AI)의 편리함과 즐거움을 직관적으로 경험할 수 있도록 공간을 꾸민 점이 특징이다.한국의 길거리 포장마차와 분식집을 연상시키는 공간에서 크리에이터들이 휴식을 취할 수 있는 프라이빗 라운지와 콘텐츠 제작이 가능한 스트리밍 스튜디오를 마련했다.특히 삼성전자의 인공지능(AI) 기기와 스마트싱스 자동화 기술을 게임으로 체험하는 ‘삼성 AI 방탈출’을 선보인다. 방탈출 참가자들은 갤럭시 Z 폴드8의 구글 제미나이 안내에 따라 4개의 미션을 수행한다. 비스포크 AI 세탁기와 마이크로 RGB(빨강·초록·파랑) TV, 라이프스타일 TV 더 프레임 프로, 스마트 모니터 등 삼성 제품을 활용해 주어진 과제를 해결한다.한편 삼성전자는 6일까지 베를린 중심부의 컨벤션 센터 ‘훔볼트 카레’(Humboldt Carre)에서 ‘당신의 AI 일상 동반자’를 주제로 단독 전시관을 연다.송수연 기자