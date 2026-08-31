GPU만 빠르면 뒤처진다… 불붙은 ‘AI 시스템 대전’

SK하닉 “AI, 칩만으로 설명 안 돼”

이미지 확대

세줄 요약 GPU보다 데이터 공급 속도 중요해짐

메모리·스토리지·네트워크 병목 부각

맞춤형 AI 시스템 경쟁으로 전환

2026-09-01 B1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

인공지능(AI) 모델의 성능과 규모가 급성장하면서 AI 인프라 전쟁이 개별 반도체의 성능을 높이는 데서 메모리와 저장장치, 네트워크 등을 하나의 시스템으로 얼마나 잘 연결하느냐를 겨루는 경쟁으로 확장되고 있다. AI의 규모가 커지면서 아무리 연산 성능이 뛰어난 칩을 갖춰도 데이터가 제때 공급되지 않으면 AI 효율이 떨어지기 때문이다.SK하이닉스는 31일 뉴스룸을 통해 “AI는 더 이상 하나의 모델이나 칩만으로 설명되지 않는다”며 AI 시스템의 실제 성능이 데이터를 얼마나 빠르게 공급하고 이동시키느냐에 달려 있다고 진단했다.AI 연산에 필요한 데이터는 스토리지(저장 장치)에 보관됐다가 시스템 메모리를 거쳐 고대역폭메모리(HBM) 등 AI 가속기와 가까운 메모리로 이동한 뒤 그래픽처리장치(GPU) 등으로 공급된다. GPU 한 개의 연산 속도가 아무리 빨라도 메모리 대역폭이나 스토리지, 서버 간 네트워크 중 한 곳에서라도 병목이 발생하면 전체 시스템의 처리 속도가 떨어진다. 데이터가 끊김 없이 빠르게 흐르기 위해선 메모리, 스토리지, 네트워크, 전력·냉각 등이 유기적으로 연결돼야 한다는 뜻이다.UC버클리 연구진의 ‘AI와 메모리 월’ 논문에 따르면 지난 20년간 서버의 연산 성능이 2년에 3배씩 높아지는 동안 D램 대역폭은 1.6배, 장치와 장치 사이에서 데이터를 전달하는 인터커넥트 대역폭은 1.4배 증가하는 데 그쳤다. 고속 상승한 칩의 연산 능력에 비해 데이터를 공급하고 옮기는 기술의 발전이 뒤처지면서 ‘데이터 병목’이 AI 성능을 좌우하는 요소로 부상한 것이다.이에 따라 AI 산업 생태계의 경쟁 방식도 달라지고 있다. 이전까지 반도체, 서버, 네트워크, 클라우드, 스토리지 등 기업들이 각자 자신의 부품 성능만 높여 시장에 내놨다면, 최근에는 고객사가 사용하는 AI 모델과 데이터 종류, 원하는 응답 속도 등 상호 유기적 협력을 통한 맞춤형 AI 인프라로 승부를 보는 모습이다. 메모리 업체의 역할도 단순히 더 빠른 HBM을 공급하는 데서 가속기와 메모리 사이의 데이터 이동을 최적화하는 방향으로 확대되고 있다. 곽노정 SK하이닉스 사장이 최근 미국 인디애나 팹 착공식에서 “고객의 AI 시스템을 위한 맞춤형 메모리 솔루션을 개발하고, 첨단 패키징을 통해 메모리와 AI 칩, 전체 시스템의 성능을 극대화해야 한다”고 언급한 것 역시 이같은 흐름으로 풀이된다.GPU를 공급하던 엔비디아가 ‘엔비링크(NVlink)’와 같은 고속 인터커넥트를 들고 나온 것 역시 같은 맥락이다. AI 기업들이 GPU나 중앙가속기를 많이 확보하던 시기를 지나 확보한 가속기를 지속적으로 연산에 활용할 수 있는 네트워크, 소프트웨어와의 연결에 집중하면서다. 시장조사기관 트렌드포스는 “엔비디아의 AI 랙 기여도가 지속적으로 성장해 2027년 7100억 달러를 넘어설 것”이라고 전망했다. 올해 글로벌 AI 서버의 출하량 역시 전년 대비 31% 증가해 전체 AI 시스템 규모가 동반 성장하고 있는 것으로 전망된다.곽소영 기자