메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

삼성물산, 마포 한강삼성아파트 리모델링 시공사 선정

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김현이 기자
김현이 기자
수정 2026-08-30 23:25
입력 2026-08-30 23:12
이미지 확대


삼성물산 건설부문은 서울 마포구 한강삼성아파트 리모델링(조감도) 시공사로 최종 선정됐다고 30일 밝혔다. 이 사업은 1997년 준공된 지하 2층∼지상 28층, 3개 동 456가구 규모의 한강삼성아파트를 지하 6층∼지상 29층, 3개 동 482가구 규모로 리모델링하는 사업이다. 삼성물산이 직접 준공한 삼성아파트를 리모델링해 ‘래미안’으로 재탄생시키는 첫 사례로, 공사비는 약 2810억 원이다.
비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

삼성물산은 새 단지명으로 ‘래미안 라시에르 한강’을 제안했다. 세대 내 광폭 거실 등 특화 평면 디자인을 통해 한강 조망의 장점을 강화했고, 한강 조망을 살리기 위해 신축 동 2개 층에 스카이라운지를 배치하고 옥상 조경가든을 조성할 계획이다. 또 피트니스센터, 골프 라운지, 힐링 커뮤니티, 웰컴 라운지 등 총 5825㎡(약 1762평) 규모의 커뮤니티 시설을 조성한다.

김현이 기자
2026-08-31 B4면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기