동국제약, 약국 전용 수분크림 신제품 출시 [서울바이오헬스대상]

동국제약

이미지 확대 동국제약의 더마 리페어 브랜드 ‘마데카파마시아’가 출시한 신제품 ‘테카플러스포뮬러 페이셜리페어크림 라이트‘.

동국제약 제공

세줄 요약 약국 전용 수분크림 신제품 출시

TECA·PDRN 더한 보습·탄력 강화

1회 사용 후 수분량 15% 이상 증가

2026-08-31 15면

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동국제약이 더마 리페어 브랜드 ‘마데카파마시아’의 신제품 ‘페이셜리페어크림 라이트’를 출시했다. 이번 신제품은 기존 ‘페이셜리페어크림’의 핵심 성분인 센텔라정량추출물(TECA), 덱스판테놀, 아데노신에 PDRN을 더해 깊은 보습과 탄력 효과를 선사한다. 특히 수분감과 흡수력을 높여 끈적임 없이 산뜻하게 발리는 것이 특징이다.인체적용시험 결과 1회 사용만으로 피부 속 수분량이 15% 이상 증가했으며 보습 효과가 48시간 동안 지속되는 것으로 나타났다. 이에 따라 수분 부족형 지성 피부나 덥고 습한 여름철에도 부담 없이 사용할 수 있다.마데카파마시아는 현재 전국 약 6000개 약국에 입점하며 약국 전용 대표 화장품으로 자리 잡았다. 브랜드 측은 이번 라이트 제품 출시를 계기로 소비자의 세분화된 피부 고민을 적극 공략한다는 방침이다. 특히 최근 급증하는 실내외 온도 차와 자외선 자극으로 예민해진 피부 진정에 탁월한 효과를 발휘할 것으로 기대를 모으고 있다.동국제약은 이번 신제품 외에도 기미와 주근깨를 케어하는 멜라터치 크림, 집중 보습을 위한 핸드 우레아 크림 등을 함께 선보이고 있다. 소비자들이 가까운 약국에서 다양한 피부 타입에 맞춘 제품을 편리하게 접할 수 있도록 포트폴리오를 지속해서 강화할 계획이다.동국제약 관계자는 “산뜻한 사용감과 충분한 보습을 동시에 원하는 소비자 수요를 적극 반영한 제품”이라며 “앞으로도 소비자가 가까운 약국에서 다양한 피부 고민에 맞는 제품을 편리하게 접할 수 있도록 유통 접점을 넓혀가겠다”고 말했다.김지예 기자