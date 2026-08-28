韓 직장인 AI 활용 수준 ‘세계 평균 1.7배’

채용 핵심 역량 1위도 ‘AI 능력’

학부모들 “수학·영어만큼 중요”

세줄 요약 한국 직장인 AI 활용 수준, 세계 평균의 1.7배

채용·인재 기준에 AI 역량 우선 반영

교육 효과로 생산성 향상·업무시간 절감

2026-08-28 B2면

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우리나라 직장인의 인공지능(AI) 활용 수준이 글로벌 평균보다 1.7배 더 정교하다는 조사 결과가 나왔다.구글코리아는 27일 글로벌 컨설팅 기관 퍼블릭 퍼스트의 ‘AI로 주도하는 대한민국의 성장과 혁신’ 보고서를 인용해 이같이 밝혔다.보고서에 따르면 한국 근로자 응답자의 40%는 기업이 채용 과정에서 AI 역량을 갖춘 지원자를 우선시한다고 인식했다. 기업이 요구하는 핵심 인재 역량도 AI 기반 도구 활용 능력이 35%로 가장 높았다. 새로운 기술을 배우려는 적응력·의지(21%), 의사소통·대인 관계 능력(12%) 등이 뒤를 이었다.AI 교육을 통해 기초적인 프롬프트보다 고도화한 프롬프트를 활용할 경우 업무 시간이 3배 절감되는 등 생산성 효과가 있다고도 제시됐다. AI 교육으로 근로자 1명당 연간 생산성 향상 효과는 230만∼470만원으로 추산됐다. 응답 근로자의 82%는 5년 안에 AI 역량이 업무에서 중요하거나 필수 요소가 될 것으로 내다봤다.AI 역량 강화 교육에 관심이 있다고 답한 한국인은 74%에 달했다. 특히 학부모의 85%는 자녀가 안전하고 효과적으로 AI를 활용하는 법을 배우는 일이 수학과 영어 등 주요 교과 학습만큼 중요하거나 더 중요하다고 답했다.이번 조사는 지난 4월 17일부터 30일까지 한국 성인 1057명을 대상으로 온라인으로 진행됐다.송수연 기자