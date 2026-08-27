IPARK현대산업, 5년 만에 분기 영업익 1000억 돌파

2026-08-27 B2면

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IPARK현대산업개발이 올해 2개 분기 연속 두 자릿수 영업이익률을 달성하며 건설 경기 침체와 고물가에 따른 원가율 부담 속에서도 가파른 실적 개선 흐름을 보이고 있다.IPARK현대산업개발은 올해 2분기 연결 기준 매출액 9146억원과 영업이익 1227억원을 기록했다고 26일 밝혔다. 지난 1분기 대비 매출은 35.7%, 영업이익은 53.1% 늘었고, 지난해 같은 기간 영업이익(803억 원)과 비교해도 52.9% 증가했다. 당기순이익 역시 837억원을 기록하며 지난 분기보다 69.8% 늘었다. 단일 분기 영업이익이 1000억원을 넘은 것은 2021년 2분기 이후 약 5년 만이다.IPARK현대산업개발 관계자는 “원가율 개선과 ﻿자체 사업 및 우량 사업지 중심의 사업 포트폴리오를 통해 수익성이 크게 개선됐다”며 “하반기에도 서울원 아이파크를 비롯한 자체 사업과 대형 우량 사업지가 안정적인 실적을 뒷받침하며 실적 개선세를 이어갈 것”이라고 말했다.IPARK현대산업개발은 올해 상반기 분양한 천안 아이파크시티 5·6단지가 완판에 가까운 성과를 거뒀다. 하반기에도 천안 아이파크시티 3·4단지 분양, 청주 가경 아이파크 7·8단지, 인천 시티오씨엘 9단지 등의 공급을 이어가며 연간 1만 3000가구 공급 목표를 달성할 계획이다.허백윤 기자