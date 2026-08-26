AI 서비스 플랫폼 뤼튼, 1000억원 투자 유치…기업가치 1조원

세줄 요약 1000억원 시리즈C 투자 유치

국내 AI 서비스 첫 1조 기업 등극

해외 매출 급성장과 글로벌 확장

이미지 확대 뤼튼 제공

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생성형 인공지능(AI) 기반 챗봇과 콘텐츠 서비스를 운영하는 뤼튼테크놀로지스가 1000억원 규모의 시리즈C 투자를 유치했다. 이번 투자에서 기업가치 1조원 이상을 인정받으며 국내 AI 서비스 스타트업 가운데 처음으로 ‘1조 기업’ 반열에 올랐다.뤼튼은 26일 이번 투자로 누적 투자 유치액이 약 2300억원으로 늘었다고 밝혔다. 미국 기반 벤처캐피탈 코어라인벤처스와 유진자산운용이 새로 참여했고, 굿워터캐피탈과 앤틀러 글로벌, 우리벤처파트너스, 수이제네리스파트너스, 산업은행, 캡스톤파트너스 등 기존 투자사도 후속 투자에 나섰다.해외 사업도 빠르게 커지고 있다. 지난 5월 북미에서 출시한 AI 엔터테인먼트 콘텐츠 플랫폼 ‘OOC’는 출시 3개월 만에 월매출 100억원을 넘어섰다. 해외 매출도 국내 매출을 앞질렀다.뤼튼은 올해 총매출이 2000억원을 넘어설 것으로 보고 있다. 지난해 매출 471억원의 4배가 넘는 규모다. 이번에 확보한 자금은 글로벌 사업 확대와 서비스 고도화에 투입할 계획이다.이용자 보호 정책도 강화하고 있다. 지난달에는 AI 윤리·철학, 인지·심리, 법학 등 각계 전문가로 구성한 ‘사용자위원회’를 출범시켰다. 한국인터넷자율정책기구(KISO)가 추진 중인 ‘AI 캐릭터 챗봇 서비스 자율규제 가이드라인’ 제정 작업에도 참여하고 있다.AI 엔터테인먼트 콘텐츠 플랫폼 ‘크랙’의 청소년 보호 정책도 손질한다. 현재 크랙 이용자의 약 10%가 청소년이다. 뤼튼은 이용시간 한도 설정과 부모 동의 절차 강화, 결제 한도 하향 조정 등을 검토하고 있다.이세영 뤼튼 대표는 “글로벌 확장과 서비스 고도화에 주력하고, 안전하고 믿을 수 있는 AI 서비스 기업으로 더 빠르게 성장하겠다”고 말했다.민나리 기자