K전력기기 유럽 공략… 대한전선 등 파리서 차세대 기술 과시

‘시그레 2026’ 국내 업체 총출동

이미지 확대 프랑스 파리 팔레 데 콩그레에서 열린 세계 최대 전력망 전시회 ‘시그레 2026’에 마련된 대한전선 전시관에서 24일(현지시간) 관람객들이 초고압 직류 송전(HVDC) 등 주요 기술을 살펴보고 있다.

대한전선 제공

이미지 확대 효성중공업이 ‘시그레 2026’에서 공개한 저탄소 전력기기 420kV SF6-프리 GIS.

효성중공업 제공

세줄 요약 파리 시그레 2026서 국내 업체 총출동

대한전선, 해저케이블·HVDC 기술 과시

효성·HD현대, SF6프리 친환경 집중

2026-08-26 B3면

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국내 전력기기 업체들이 프랑스 파리에서 열리는 세계 최대 전력망 전시회 ‘시그레(CIGRE) 2026’에 총출동했다. 유럽도 인공지능(AI) 데이터센터 확산과 노후 전산망 교체로 전력망 투자가 급증하는 만큼 국내 기업들은 시장 공략에 적극적이다.대한전선은 지난 23일(현지시간)부터 28일까지 프랑스 파리 팔레 데 콩그레에서 열리는 ‘시그레 2026’에 참가했다고 25일 밝혔다. 시그레는 전력 송배전 분야의 기술과 연구 성과를 공유하기 위해 1921년 설립돼 현재 101개 국가가 참여하는 전력 분야 최대 국제기구로, 2년마다 학술대회와 전시회를 개최한다. 올해도 전 세계 100여개국 1만명 이상이 몰렸다.대한전선은 해저케이블 턴키 설루션을 부스 전면에 배치해 설계부터 생산, 운송, 시공, 유지보수까지 가치사슬(밸류체인) 전 과정을 수행할 수 있는 경쟁력을 강조했다. 또 국내 최초로 개발한 500kV 전류형 초고압 직류송전(HVDC) 케이블 시스템과 525kV 전압형 HVDC 육상케이블 시스템 등 장거리·대용량 송전 기술력을 선보였다.현재 운영 중인 해저케이블 1공장과 640kV급 HVDC, 400kV급 초고압 교류송전(HVAC) 해저케이블을 생산할 수 있는 해저케이블 2공장 등 생산 인프라도 소개했다. ‘스칸디 커넥터’와 ‘팔로스’ 등 국내 유일의 해저케이블 포설선(CLV) 선대에 관한 정보도 제공했다.대한전선 관계자는 “유럽도 AI 데이터센터와 재생에너지 확대에 따라 전력망 투자 수요가 빠르게 증가하고 있다”며 “기술 경쟁력을 바탕으로 신규 수주 기회를 확보해 나갈 것”이라고 말했다.효성중공업, HD현대일렉트릭 등 주요 전력기기 기업도 차세대 기술을 선보였다. 특히 유럽연합(EU)이 불소계 온실가스 규제를 강화하고 초고압 차단기에 사용되는 육불화황(SF6) 등 고온난화지수 가스 사용을 제한하는 만큼 친환경 기술에 집중했다. SF6은 전력 설비의 절연과 차단에 사용되지만 온실가스 배출 영향이 큰 물질이다.업체들은 SF6을 사용하지 않는 가스절연개폐장치(GIS) 등 기술 경쟁력을 강조했다. 효성중공업은 장거리·대용량 송전부터 데이터센터용 직류 배전까지 토털 솔루션을 전시했다. 특히 독자 기술로 개발한 420㎸ SF6프리 GIS를 처음 공개했다. 전압형 HVDC, 데이터센터용 반도체 변압기(SST), 생분해성 절연유를 적용한 친환경 변압기도 선보였다. HD현대일렉트릭도 72.5kV·145kV급 친환경 GIS와 420kV급 친환경 GIS 등을 소개했다.업계 관계자는 “미국뿐 아니라 유럽 역시 전력 인프라에서 중요한 시장”이라며 “친환경 규제에 맞춰 기술을 개발하는 추세”라고 전했다.김지예 기자