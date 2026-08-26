GS, ‘52g 리부트 캠프’… AI 청년 인재 키운다

GS그룹이 정부 주관 인재 양성 프로젝트인 ‘K 뉴딜 아카데미’에 참여해 실전형 인공지능(AI) 인재 양성에 박차를 가하고 있다.
GS는 취업 준비 청년을 위한 실습 중심 교육 프로그램 ‘52g 리부트 캠프’를 운영 중이다. 서울과 여수 지역에서 총 120명의 청년을 대상으로 520시간의 교육을 제공하며, 산업 현장에서 요구되는 문제 해결 능력을 키우는 데 초점을 맞췄다.
이번 과정은 사내 혁신 조직 ‘52g’와 캐럿글로벌이 공동 수행한다. 참가자들은 디자인씽킹과 생성형 AI 활용 실습 등을 거치며, 특히 GS의 자체 AI 플랫폼인 ‘미소(MISO)’를 활용해 코딩 지식 없이도 웹페이지나 업무 툴을 구현해 보는 맞춤형 실습을 경험하고 있다. GS 관계자는 “청년들이 AI 활용 역량을 갖출 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.
송수연 기자
2026-08-26 21면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
GS그룹의 ‘52g 리부트 캠프’가 속한 상위 프로젝트는?