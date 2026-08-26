이마트, ‘오더투홈’ 추석 선물세트 40% 할인

이미지 확대 경남 통영의 어선 위에서 어민과 이마트 관계자가 ‘오더투홈’ 멸치세트에 들어갈 멸치를 들고 환하게 웃고 있다.

이마트 제공

2026-08-26 21면

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이마트가 앱 기반 산지 직송 서비스 ‘오더투홈’을 통해 추석 선물세트 프로모션을 진행하고 인기 상품을 최대 40% 할인한다.오더투홈은 이마트 바이어가 직접 검증한 산지 상품을 집에서 신선하게 받아볼 수 있는 서비스로, 올해 월평균 매출이 전년 대비 30.7% 신장하는 등 꾸준한 인기를 끌고 있다. 이에 이마트는 이번 추석 선물세트 품목을 전년 대비 3배 이상 늘린 76종으로 대폭 확대했다. 이번 프로모션을 통해 흑돼지, 안동 간고등어 등 전국 각지의 특색 있는 산지 상품을 순차적으로 선보인다.아울러 이마트 매장에서도 완만 전복세트와 덕화명란 등 약 40여종의 산지 직송 선물세트를 함께 만나볼 수 있다. 행사기간 오더투홈 상품을 구매한 고객 중 180명을 추첨해 최대 10만원 상당의 이마티콘을 증정하는 프로모션도 함께 진행한다.김현이 기자