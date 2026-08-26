CJ제일제당, ‘햇반’ 앞세워 농가 상생 강화

CJ제일제당이 ‘햇반’을 중심으로 국산 쌀 소비 확대와 지역 농가와의 상생에 나서고 있다.
그 일환으로 올해 햇반과 햇반컵밥 등 쌀 가공품 제품 생산에 사용할 용도로 국산 쌀 6만t 이상을 구매한다.
농가와의 상생도 강화하고 있다. CJ제일제당은 2010년부터 아산, 진천, 익산 등 전국 14개 지역 2500여 농가와 계약재배를 진행하며 안정적인 판로를 제공 중이다. 특히 아산에서는 전용 품종인 ‘동행’의 계약재배 면적을 2025년산 1111㏊에서 2026년산 1420㏊로 확대한다는 계획이다.
아산시 햇반 전용 종합미곡처리장도 기업과 지자체, 지역농협이 협력한 상생 모델로 운영되고 있다. 쌀의 건조·저장부터 도정·가공까지 원스톱 관리가 가능해 농가의 안정적인 판로 확보와 CJ제일제당의 원료 수급 안정에 기여하고 있다.
김현이 기자
2026-08-26 20면
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