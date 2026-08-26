KT, AI 기반 ‘스팸차단 서비스’ 확대 적용

이미지 확대 KT 고객들이 광화문 KT플라자에서 ‘AI 스팸차단’ 설명을 듣고 있다.

KT 제공

2026-08-26 20면

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KT는 기존 ‘스팸차단 서비스’에 ‘AI 스팸차단’ 기능을 적용했다고 25일 밝혔다. KT 고객은 물론 KT 알뜰폰 이용자도 무료로 이용할 수 있다.AI 스팸차단은 기존 키워드 방식으로 걸러내기 어려운 신규·변형 스팸을 실시간으로 탐지·차단하는 서비스다. 특수문자를 활용하는 등 갈수록 정교해지는 스팸 수법에 대응하기 위해 KT가 자체 개발했다.KT는 지난 1월 서비스를 개발한 뒤 KT 스팸차단 앱에서 스마트 차단 기능을 ‘높음’으로 설정한 고객 80만명을 대상으로 시범 운영하며 안정성을 검증했다.전 고객 확대 이후인 지난달 29일부터 이달 3일까지 오차단율은 0.003%, 관련 고객 문의(VOC)는 0건을 기록했다. 기존에 걸러지지 않던 스팸까지 차단되면서 전체 스팸 차단 건수도 3.5% 증가했다.민나리 기자