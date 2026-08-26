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KT, AI 기반 ‘스팸차단 서비스’ 확대 적용

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민나리 기자
민나리 기자
수정 2026-08-26 01:36
입력 2026-08-26 01:36
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KT 고객들이 광화문 KT플라자에서 ‘AI 스팸차단’ 설명을 듣고 있다. KT 제공
KT 고객들이 광화문 KT플라자에서 ‘AI 스팸차단’ 설명을 듣고 있다.
KT 제공


KT는 기존 ‘스팸차단 서비스’에 ‘AI 스팸차단’ 기능을 적용했다고 25일 밝혔다. KT 고객은 물론 KT 알뜰폰 이용자도 무료로 이용할 수 있다.

AI 스팸차단은 기존 키워드 방식으로 걸러내기 어려운 신규·변형 스팸을 실시간으로 탐지·차단하는 서비스다. 특수문자를 활용하는 등 갈수록 정교해지는 스팸 수법에 대응하기 위해 KT가 자체 개발했다.

KT는 지난 1월 서비스를 개발한 뒤 KT 스팸차단 앱에서 스마트 차단 기능을 ‘높음’으로 설정한 고객 80만명을 대상으로 시범 운영하며 안정성을 검증했다.

전 고객 확대 이후인 지난달 29일부터 이달 3일까지 오차단율은 0.003%, 관련 고객 문의(VOC)는 0건을 기록했다. 기존에 걸러지지 않던 스팸까지 차단되면서 전체 스팸 차단 건수도 3.5% 증가했다.

민나리 기자
2026-08-26 20면
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