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계열사 체질 개선한 롯데… 실적 동반 상승

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김현이 기자
김현이 기자
수정 2026-08-26 01:36
입력 2026-08-26 00:47
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롯데몰 웨스트레이크 하노이 전경. 롯데그룹 제공
롯데몰 웨스트레이크 하노이 전경.
롯데그룹 제공


롯데그룹이 질적 성장 중심의 체질 개선을 추진한 결과 주요 계열사의 상반기 실적이 개선됐다고 25일 밝혔다. 유통·식품뿐 아니라 화학·건설·호텔 등 부진 업종에서도 수익성이 회복됐다는 설명이다.

롯데쇼핑은 상반기 영업이익 3428억원으로 지난해 같은 기간보다 81.5% 증가했다. ﻿롯데백화점은 본점·잠실점 중심의 ‘타운화’ 전략과 외국인 대상 마케팅을 강화해 상반기 외국인 매출 6400억원을 기록했다. 롯데몰 웨스트레이크 하노이도 6분기 연속 분기 최대 영업이익을 경신했다.

롯데웰푸드는 상반기 영업이익이 1005억원으로 98.1% 늘었다. 인도·카자흐스탄 등 해외 사업이 성장세를 이끌었﻿다.

롯데케미칼은 생산 효율화와 고부가 제품 확대를 추진하며 2분기 흑자 기조를 이어갔다.﻿ 롯데건설﻿도 전년 동기 대비 영업이익이 4배 이상 늘었다.

김현이 기자
2026-08-26 20면
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