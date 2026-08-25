경제 기업·산업 [포토] 고성능 무인 헬리콥터 ‘로봇헬기’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/industry/2026/08/25/20260825800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-25 13:51 입력 2026-08-25 13:51 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 세계 최대 화물운송 로봇헬기25일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2026 퓨처 모빌리티 위크 ‘2026무인이동체X민군협력엑스포’에서 화물운송 로봇헬기인 ‘카고맥스’가 전시되어 있다. 이번 행사는 ‘EV트렌드코리아 2026’과 ‘2026 자율주행모빌리티산업전’, ‘2026 무인이동체X민군협력엑스포’가 동시에 열린다. 2026.8.25 연합뉴스 이미지 확대 첨단 개인용 항공기25일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2026 퓨처 모빌리티 위크’를 찾은 관람객들이 전시를 둘러보고 있다. 이번 행사는 ‘EV트렌드코리아 2026’과 ‘2026 자율주행모빌리티산업전’, ‘2026 무인이동체X민군협력엑스포’가 동시에 열린다. 2026.8.25 연합뉴스 이미지 확대 이게바로 자율주행 셔틀25일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2026 퓨처 모빌리티 위크’에서 관계자들이 자율주행 셔틀 로이를 설명하고 있다. 이번 행사는 ‘EV트렌드코리아 2026’과 ‘2026 자율주행모빌리티산업전’, ‘2026 무인이동체X민군협력엑스포’가 동시에 열린다. 2026.8.25 연합뉴스 이미지 확대 자율주행 택시25일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2026 퓨처 모빌리티 위크’를 찾은 관계자들이 자율주행 택시를 살펴보고 있다. 이번 행사는 ‘EV트렌드코리아 2026’과 ‘2026 자율주행모빌리티산업전’, ‘2026 무인이동체X민군협력엑스포’가 동시에 열린다. 2026.8.25 연합뉴스 이미지 확대 로봇개 순찰25일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2026 퓨처 모빌리티 위크’에서 로봇개가 시연을 하고 있다. 이번 행사는 ‘EV트렌드코리아 2026’과 ‘2026 자율주행모빌리티산업전’, ‘2026 무인이동체X민군협력엑스포’가 동시에 열린다. 2026.8.25 연합뉴스 이미지 확대 대한민국 군 다목적무인차량25일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2026 퓨처 모빌리티 위크’를 찾은 관람객들이 대한민국 군 다목적무인차량을 살펴보고 있다. 이번 행사는 ‘EV트렌드코리아 2026’과 ‘2026 자율주행모빌리티산업전’, ‘2026 무인이동체X민군협력엑스포’가 동시에 열린다. 2026.8.25 연합뉴스 이미지 확대 하이브리드 수송드론25일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2026 퓨처 모빌리티 위크’에서 관계자가 하이브리드 수송 드론을 소개하고 있다. 이번 행사는 ‘EV트렌드코리아 2026’과 ‘2026 자율주행모빌리티산업전’, ‘2026 무인이동체X민군협력엑스포’가 동시에 열린다. 2026.8.25 연합뉴스 25일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2026 퓨처 모빌리티 위크 ‘2026무인이동체X민군협력엑스포’에서 화물운송 로봇헬기인 ‘카고맥스’가 전시되어 있다.이번 행사는 ‘EV트렌드코리아 2026’과 ‘2026 자율주행모빌리티산업전’, ‘2026 무인이동체X민군협력엑스포’가 동시에 열린다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 2026 퓨처 모빌리티 위크가 열린 장소는 어디인가? 코엑스 킨텍스