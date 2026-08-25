SK이노베이션, SKIET 흡수합병…“분리막 사업 경쟁력 제고”

SKIET 보통주 1주당 SK이노 보통주 0.11주

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세줄 요약 SK이노베이션, SKIET 흡수합병 의결

재무 안정성·운영 효율성 제고 목적

분리막 사업 경쟁력 강화·ESS 확장

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SK이노베이션이 분리막 사업 자회사 SK아이이테크놀로지(SKIET)를 흡수 합병한다고 25일 공시했다.SK이노베이션과 SKIET는 이날 각각 이사회를 열고 양사 간 합병 추진 안건을 의결했다. 존속회사는 SK이노베이션이고 SKIET는 소멸회사가 된다.SK이노베이션과 SKIET 합병 비율은 1대 0.1174540이다. 이에 따라 SKIET 보통주 1주당 SK이노베이션 보통주 0.11주가 배정된다.양사는 오는 11월 24일 SK이노베이션 이사회와 SKIET 주주총회에서 합병안을 승인받아 내년 1월 1일을 합병기일로 관련 절차를 마무리할 계획이다.SK이노베이션은 합병 목적에 대해 “합병 회사들은 재무 안정성을 확보하고 사업 및 재무리스크를 선제적으로 완화하는 한편 사업구조 재편을 통한 운영 효율성을 향상하기 위해 합병을 추진하고자 한다”며 “이를 통해 분리막 사업의 경쟁력을 제고할 수 있을 것”이라고 밝혔다.2019년 4월 SK이노베이션의 소재사업 물적 분할을 통해 출범한 SKIET는 전기차용 리튬이온배터리의 핵심 소재인 LiBS(리튬이온배터리 분리막) 사업을 운영해왔다.그러나 최근 글로벌 전기차 시장 성장세 둔화와 북미 등 주요 시장의 수요 회복 지연, 중국 업체와의 가격 경쟁 심화 등 어려운 경영환경이 지속되면서 단기간 내 수익성과 현금창출력 개선이 한계에 부딪혔다.SK이노베이션은 SKIET의 자체 자금조달 여력이 제한되는 상황에서 모회사와의 합병으로 사업·재무적 리스크를 해소하고 사업 경쟁력을 제고하는 것이 유리하다고 판단했다고 설명했다.합병 이후 SK이노베이션은 분리막 사업 관련 운영 효율성을 높이고 각종 중복·금융비용 등을 축소할 예정이다. 또 SK이노베이션의 연구개발 역량과 SKIET의 제품 개발 역량을 결합해 에너지저장장치(ESS)용 분리막 사업 확장 등 경쟁력 강화에 나설 계획이다.김지예 기자