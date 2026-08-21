두산에너빌리티, 9300억 규모 오만 미스파 발전소 공사 수주

세줄 요약 오만 미스파 발전소 9300억 원 수주

셉코3와 EPC 일괄 수행, 기자재 직접 공급

2029년 준공 목표, 오만 전력 안정화 기대

이미지 확대 오만 미스파 가스복합발전소 위치.

두산에너빌리티 제공

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두산에너빌리티가 오만 미스파 가스복합발전소 건설공사 계약을 체결했다고 21일 밝혔다. 총계약 금액은 약 9300억원에 달한다.두산에너빌리티는 이번 프로젝트에서 발전소 건설 전문회사인 셉코3와 컨소시엄을 구성해 설계·조달·시공(EPC)을 일괄 수행한다. 발전소 핵심 기자재인 스팀터빈과 발전기도 직접 공급한다.2029년 4월 준공 목표인 미스파 가스복합발전소는 오만의 수도인 무스카트 도심에서 서쪽으로 약 20㎞ 떨어진 곳에 발전용량 1700㎿(메가와트) 규모로 들어설 예정이다. 완공된 발전소는 향후 오만 지역 내 전력 수요 대응과 에너지 안정화에 기여할 전망이다. 카타르 네브라스파워, 아랍에미리트 EUDC, 오만 바흐완인프라서비스(BIS) 컨소시엄이 발주했다.이현호 두산에너빌리티 플랜트 EPC 비즈니스그룹(BG)장은 “사우디와 카타르 등 인근 중동 국가에서 보여준 성공적인 프로젝트 수행 능력과 차별화된 전략이 이번 수주로 이어졌다”며 “파트너와 함께 최고 수준의 발전소를 건설해 오만 전력 안정화에 기여하겠다”고 말했다.두산에너빌리티는 지난 6월 5300억 원 규모의 오만 두큼 가스복합발전소 건설공사를 수주하는 등 최근 글로벌 가스복합발전소 건설 사업에서 꾸준한 실적을 쌓고 있다.하종훈 기자