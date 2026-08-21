LG전자, IDEA 2026서 17개상 받아…세계 3대 디자인상 석권

이미지 확대 IDEA 2026에서 동상을 받은 9㎜대 두께의 무선 월페이퍼 TV ‘LG 시그니처 올레드 W’.

LG전자 제공

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LG전자는 미국 산업디자이너협회가 주관하는 국제 디자인 공모전 ‘IDEA 2026’에서 동상 5개를 포함해 총 17개 상을 받았다고 21일 밝혔다. 이에따라 레드닷 디자인 어워드, iF 디자인 어워드에 이어 IDEA까지 세계 3대 디자인상을 석권했다. 앞서 LG전자는 레드닷 디자인 어워드, iF 디자인 어워드에서 총 55개 상을 받았다.IDEA는 매년 출품작들의 디자인 혁신성, 사용자 경험 개선, 사업성 등을 평가해 가정, 소비자 기술, 상업 및 산업 제품, 패키징 등 총 20개 부문에서 수상작을 선정한다.올해는 차별화된 디자인 경쟁력을 인정받은 9㎜대 두께의 무선 월페이퍼 TV LG 시그니처 올레드 W, 실내 공간과 조화로운 디자인의 공기열원 히트펌프(AWHP) LG 써마브이 실내기 3종, 4면 슬림 베젤 디자인의 초고해상도 전문가용 모니터 LG 울트라파인 에보, 화면을 자유자재로 조절할 수 있는 유연한 스탠드 디자인의 LG 스마트모니터 스윙, 좁은 공간에도 잘 어울리는 디자인의 공기청정기 LG 퓨리케어 에어로미니 등이 동상을 수상했다. 이 밖에도 홈로봇 LG 클로이드, LG 퓨리케어 시스템 공기청정기, LG 그램 프로 등 12개 제품이 본상 수상작에 이름을 올렸다.패키지 디자인 부문에서도 라이프스타일 오디오 브랜드인 엑스붐 시리즈와 프리미엄 홈 오디오 시스템 LG 사운드 스위트가 수상하며 제품뿐 아니라 브랜드 경험 전반을 아우르는 디자인 역량을 인정받았다.하종훈 기자