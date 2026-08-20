해저케이블 매설 로봇 국산화 추진… 대한전선, 시공 능력·안정성 높인다

팬스타로보틱스와 MOU 체결

이미지 확대 이춘원(왼쪽) 대한전선 전무와 민정탁 팬스타로보틱스 대표가 지난 19일 해저케이블 원격조종 수중로봇(ROV) 국산화를 위한 업무협약 체결 후 기념 촬영을 하고 있다.

대한전선 제공

세줄 요약 대한전선-팬스타로보틱스, ROV 국산화 협약 체결

HVDC 해저케이블 매설 장비·운용 기술 공동 개발

국내 해역 최적화로 시공 안정성·효율 향상 추진

2026-08-21 B3면

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대한전선이 초고압직류송전(HVDC) 해저케이블 프로젝트에 투입 가능한 원격조종 수중로봇(ROV) 국산화에 나선다.대한전선은 지난 19일 해양 로봇 전문 기업인 팬스타로보틱스와 ‘해상풍력·HVDC 해저케이블 ROV 국산화’를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.이번 협약은 서해안 에너지 고속도로 등 대규모 HVDC 해저케이블 시공 경쟁력을 강화하기 위해 추진됐다. 양사는 해외 의존도가 높은 고성능 매설 ROV와 운용 기술 및 시공 솔루션을 국산화해 프로젝트 수행 안정성과 시공 효율을 높일 계획이다.현재 HVDC 등 대형·고난도 해저케이블 프로젝트에 투입되는 매설 장비는 대부분 외국산이다. 운용에도 해외 전문인력이 필요한 경우가 많다. 국내 서남해 해역은 조류가 빠르고 탁도가 높으며 수심이 얕다. 이 때문에 국내 해역 조건에 최적화된 고성능 매설 ROV의 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.양사는 이번 협약을 통해 해상풍력 내·외부망뿐 아니라 장거리 계통연계, HVDC 해저케이블에 투입할 수 있는 고성능 매설 ROV와 운용 시스템을 공동 개발한다. 아울러 해저케이블 매설·보호 기술을 실증하고 사업화를 추진할 계획이다. 향후 개발 장비와 기술을 실제 해저케이블 시공 현장에 적용하는 한편, 국가연구개발사업에도 참여해 기술을 고도화하고 해외 시장 진출도 공동 모색한다는 계획이다.팬스타로보틱스는 AI 로봇 기술을 기반으로 다양한 해양로봇 서비스를 제공하는 전문기업으로, 한국로봇융합연구원(KIRO)이 설립했다. 해저케이블 매설 ROV 관련 원천기술을 보유하고 있다.이성진 기자