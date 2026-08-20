KT＆G, 거제·통영 집중호우 피해 복구에 3억 지원

임직원 사회공헌기금 ‘상상펀드’로 재원 마련

KGC도 정관장 홍삼 제품 전달해 구호 동참

이미지 확대 KT＆G CI. KT＆G 제공

세줄 요약 거제·통영 집중호우 피해 복구 성금 3억원 지원

전국재해구호협회 통해 이재민 구호·생계비 전달

자회사 KGC, 정관장 홍삼 1억원어치 추가 지원

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KT＆G는 최근 집중호우로 큰 피해를 입은 경남 거제·통영 지역의 신속한 피해 복구와 이재민 구호를 위해 성금 3억원을 긴급 지원한다고 20일 밝혔다.이번 성금은 전국재해구호협회를 통해 전달되며 해당 지역의 집중호우 피해 복구 사업을 비롯해 이재민 긴급 구호 및 생계비 지원 등에 전액 사용될 예정이다.지원금은 KT＆G 임직원들의 자발적인 기부로 조성된 사회공헌기금인 ‘상상펀드’를 통해 마련됐다. 2011년 출범한 상상펀드는 임직원이 매월 급여의 일정 금액을 기부하면 회사가 이와 동일한 금액을 더해주는 ‘매칭 그랜트’ 방식으로 운영된다.이와 함께 KT＆G의 자회사인 KGC 수재민들의 건강과 기력 회복을 돕기 위해 1억원 상당의 정관장 홍삼 제품을 제공하며 재해 복구 지원에 적극적으로 힘을 보태기로 했다.심영아 KT＆G ESG경영실장은 “갑작스러운 폭우로 큰 피해를 입고 어려움을 겪는 이웃들에게 조금이나마 도움이 되기를 바란다”며 “피해 지역의 조속한 정상화와 더불어 수재민들이 하루 빨리 일상을 회복할 수 있도록 기업의 사회적 책임을 다할 것”이라고 전했다.KT＆G는 지난해 3월 영남 지역 산불 피해 복구를 위해 재해 성금을 지원한 데 이어 같은 해 7월에도 여름철 집중호우 피해 지역에 구호 성금을 전달하며 이재민들의 일상 회복을 도운 바 있다.김현이 기자