현대건설, 테라파워 원전 우선권 확보

최대 8기 설계·시공 파트너 선정

빌 게이츠와 나트륨 원전 논의

이미지 확대 이한우(왼쪽) 현대건설 대표가 지난 14일 빌 게이츠 테라파워 의장과 기념 촬영하고 있다. 현대건설 제공

세줄 요약 현대건설, 테라파워 원전 EPC 우선권 확보

나트륨 원전 기본 협약 체결, 협력 확대

후속 최대 8기 파트너 권한 보장

2026-08-19 B2면

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현대건설이 미국 원자력 기업 테라파워가 추진하는 차세대 원전 최대 8기 건설에 대한 설계·조달·시공(EPC) 우선권을 확보했다.현대건설은 이한우 현대건설 대표이사와 크리스 르베크 테라파워 최고경영자(CEO) 등이 참석한 가운데 테라파워의 대표 원자로인 나트륨 원전 사업 수행을 위한 기본 협약을 체결했다고 18일 밝혔다.협약을 통해 양사는 각자 보유한 기술과 전문성을 토대로 원전 분야 협력을 넓히고 새로운 사업 기회를 공동 발굴하기로 했다. 특히 현대건설은 테라파워가 추가로 계획 중인 나트륨 원전 후속 호기(최대 8개 호기)에 대한 EPC 파트너사의 권한을 보장받았다.테라파워는 액체 소듐을 냉각재로 사용하는 소듐냉각고속로(SFR) 기반의 4세대 원전 기술을 보유한 기업이다. 마이크로소프트(MS)의 창업자인 빌 게이츠가 설립했다. 앞서 지난 14일에는 우리나라를 찾은 게이츠 테라파워 이사회 의장과 이 대표, 정기선 HD현대 회장 등 3사 주요 경영진이 만나 나트륨 원전의 상업적 배치와 글로벌 확산을 위한 협력 방안을 논의한 바 있다.현대건설 관계자는 “지난 5월 차세대 원전 사업을 위한 업무협약(MOU)에 이어 이번 만남으로 3사의 전략적 공조가 더 견고해졌다”며 “현대건설의 검증된 EPC 역량과 프로젝트 관리 경험으로 나트륨 원전 상용화와 인공지능(AI) 데이터센터 등에서 비롯된 글로벌 전력 인프라 확산을 위한 협력을 계속 넓혀 나갈 것”이라고 밝혔다.허백윤 기자