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기업 서류 업무 특화 AI… 빠르고 정확한 검증 [호반혁신기술공모전]

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하종훈 기자
하종훈 기자
수정 2026-08-19 00:59
입력 2026-08-19 00:59

[챌린지상] 콕스웨이브

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김주원 대표
김주원 대표


콕스웨이브는 ‘믿고 맡길 수 있는 AI’를 표방하는 AX 기업이다. 챗GPT·코파일럿 등 AI 도구로 개인의 일 처리는 빨라졌지만, 정확도가 필수인 업무를 온전히 맡기기는 어렵다. 입력 양식이 매번 달라 자동화가 쉽게 깨지고, AI가 그럴듯하게 틀려도 스스로 멈추지 않기 때문이다.

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크루와
크루와




콕스웨이브의 ‘크루와’(krewa)는 이 문제를 해결한다. 기업의 서류 업무 처리에 특화된 AI와, 검증 체계인 ‘트러스트 시스템’을 함께 제공하여 기업이 믿고 맡길 수 있는 업무 위임 체계를 만들었다. AI가 일하고, 검증하며, 기준을 통과하지 못한 작업은 자동으로 멈춰 현업의 검토로 넘어가는 구조이다. AI의 신뢰성 검증은 콕스웨이브가 오래 다뤄 온 영역이다. 자체 개발한 AI 신뢰성 평가 솔루션 ‘얼라인’(Align)으로 300곳 이상의 글로벌 고객사에 AI 응답 품질을 평가·분석해 왔﻿다. 호반그룹과는 건설 협력사 심사 업무를 AI로 전환하는 협업을 추진한다. ﻿﻿

하종훈 기자
2026-08-19 15면
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