‘차세대 스마트 충전기’ AI로 전기차 이상 징후 감지 [호반혁신기술공모전]

[우수상] 에바(EVAR)

이미지 확대 이훈 대표

이미지 확대 에이스 프로 맥스

2026-08-19 15면

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친환경 인공지능(AI) 전기차 충전 솔루션 전문기업인 에바(EVAR)는 차세대 스마트 충전기 ‘에이스 프로 맥스(ACE PRO MAX)’를 선보이며 주거 및 상업 공간의 충전 인프라 혁신을 주도하고 있다.에바는 입주민이 안심할 수 있는 안전한 충전 인프라 구축을 최우선 과제로 두고 AI 기반의 실시간 전력 제어 및 상태 감지 기술을 탑재해 전기차 충전 중에 발생할 수 있는 이상 징후에 선제적으로 대응하고 안전성을 극대화하고 있다.특히 핵심 기술인 ‘AI 100% 안심 충전’ 기능은 차량 운행 정보와 배터리 정보에 기반해 최적화한 스케줄링을 통해 배터리 수명을 안전하게 관리한다. 한정된 전력 설비를 여러 대의 충전기가 지능적으로 공유하는 기술인 스마트 전력 분배로 신축 건물 충전기 구축 비용을 최소 30% 절감하는 경제성도 입증했다. 에바는 호반건설의 주거 브랜드 ‘호반써밋’ 등 주요 건설 현장에 AI 스마트 충전 인프라를 본격적으로 적용할 계획이다.허백윤 기자