10개 기업 ‘검증된 혁신 기술’… 산업 현장 가치를 바꾸다 [호반혁신기술공모전]

이미지 확대 2026 호반혁신기술공모전 수상자들이 지난 5일 서울 강남구 코엑스에서 열린 시상식에서 문갑(뒷줄 왼쪽 여섯 번째) 호반건설 경영부문 대표 및 내빈들이 기념 촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 엄준석(토이코스), 노현섭(플랜바이테크놀로지스), 이훈(에바), 김승훈(엘케이로보틱스), 정혜인(투피트), 최재원(와트), 김영진(라스트마일), 김태민(커넥틴), 박형진(에어링크), 김주원(콕스웨이브) 대표.

이지훈 기자

이미지 확대

2026-08-19 14면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

호반그룹이 한국건설기술연구원, 서울경제진흥원(서울창업허브), 창업진흥원과 공동 주최한 ‘2026 호반혁신기술공모전’에서 수상 기업 10개사가 선정됐다.9회째인 이번 공모전에는 122개사가 지원했다. 기업들은 복잡한 건축 설계와 도면 검토를 인공지능(AI)으로 해결하는 솔루션과 AI 기반 로봇 및 시설 통합 운영관리 시스템 등 산업 현장에 즉각 적용할 수 있는 제안을 출품했다.이 중 10개 수상 업체는 협업을 통해 혁신 가치를 창출하고 신기술 공동 개발과 판로 개척을 기대할 수 있는 곳이다. 이들은 호반그룹과 협업하며 기술 실증 등을 거쳐 사업화로 이어질 수 있도록 ‘오픈 이노베이션 지원’을 받게 된다. 대상과 최우수상, 우수상(2곳), 챌린지상(4곳), 시너지상(2곳) 등을 받은 10개 기업을 소개한다.하종훈 기자