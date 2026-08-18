독파모, 2단계 평가 결과…모티프만 탈락

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

과학기술정보통신부는 18일 ‘독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 2차 단계평가 결과’를 발표하고 모티프 테크놀로지 모델을 제외한 업스테이지, SK텔레콤, LG AI연구원 3개팀이 다음 단계 진출했다고 발표했다.유용하 과학전문기자