경제 기업·산업 독파모, 2단계 평가 결과…모티프만 탈락 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/industry/2026/08/18/20260818500073 URL 복사 댓글 0 유용하 기자 수정 2026-08-18 11:35 입력 2026-08-18 11:06 구글에서 서울신문 먼저 보기 과학기술정보통신부는 18일 ‘독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 2차 단계평가 결과’를 발표하고 모티프 테크놀로지 모델을 제외한 업스테이지, SK텔레콤, LG AI연구원 3개팀이 다음 단계 진출했다고 발표했다.유용하 과학전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 2차 단계평가에서 탈락한 팀은? 모티프 테크놀로지 LG AI연구원