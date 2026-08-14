성인 5명 중 1명 ‘삼전 주주’…상반기 전영현 24억·노태문 74억 수령

삼성전자 소액주주 800만 육박

R＆D 비용 27조…반기 기준 최대

상반기 급여 노태문 74억·전영현 24억

이재용 회장은 2017년부터 무보수

이미지 확대 삼성전자 3분기 연속 역대 최대 실적 삼성전자가 3분기 연속 역대 최대 실적을 기록한 가운데 반도체 사업으로만 89조원이 넘는 영업이익을 거뒀다.

사진은 이날 경기도 수원시 영통구 삼성전자 본사 모습. 2026.7.30

연합뉴스

세줄 요약 소액주주 797만명, 성인 5명 중 1명꼴

코스피 강세·주가 상승에 개인투자자 유입

R&D·시설투자 반기 최대, 임원보수 감소

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삼성전자 소액주주 수가 올해 상반기 800만명에 육박하며 사상 최대를 기록했다. 국내 성인 인구가 약 4300만명인 점을 고려하면 성인 5명 중 1명꼴로 삼성전자 주식을 보유한 셈이다.14일 삼성전자 반기보고서에 따르면 올해 6월 말 기준 소액주주는 797만 1242명으로 집계됐다. 지난해 6월 말(504만 9085명)보다 약 292만명, 지난해 말(419만 5927명)과 비교하면 약 377만명 늘었다. 소액주주가 보유한 지분은 전체 발행주식의 66.24%에 달한다.소액주주 급증은 올해 코스피 강세와 삼성전자 주가 상승에 힘입어 개인투자자가 대거 유입된 영향으로 분석된다. 주가 상승 과정에서 차익 실현 매물도 나왔지만, 추가 상승 기대감과 증시 활황이 맞물리며 신규 투자자 유입이 이를 웃돌았다는 평가다.삼성전자 주가는 올해 들어 상승세를 이어가며 1월 말 15만원을 넘어섰다. 지난 6월 19일에는 장중 37만 4500원까지 오르며 최고가를 기록했다.삼성전자 소액주주는 이른바 ‘동학개미’ 열풍이 불었던 2020년 말 215만 3969명에서 2021년 말 506만 6351명으로 1년 만에 두 배 이상 증가했고, 2022년 9월 처음으로 600만명을 넘어섰다. 올해는 800만명에 육박하며 다시 한번 역대 최대치를 경신했다.상반기 연구개발비는 27조 3627억원으로 지난해 같은 기간(18조 641억원)보다 9조 2986억원(51.5%) 증가했다. 반기 기준으로 역대 최대 규모다. 시설투자도 28조원으로 지난해 상반기(23조 1000억원)보다 약 5조원 늘며 반기 기준 최고치를 경신했다.삼성전자는 이번 투자가 반도체(DS) 부문과 삼성디스플레이(SDC)의 첨단 공정 증설 및 전환, 중장기 성장 기반 구축에 집중됐다고 설명했다. 메모리 반도체에서는 차세대 기술 경쟁력을 확보하고 향후 시장 수요에 선제적으로 대응하기 위한 투자를 이어가고 있으며, 시스템 반도체 분야에서도 글로벌 고객사 수요에 대응하기 위해 최첨단 공정 생산능력(CAPA) 확대에 집중하고 있다.임원 보수는 지난해보다 줄었다. 상반기 등기이사 4명의 보수 총액은 125억 6600만원으로 지난해 같은 기간(162억 8600만원)보다 37억 2000만원 감소했다. 1인당 평균 보수도 40억 7200만원에서 31억 4200만원으로 9억 3000만원 줄었다.등기임원별 보수는 노태문 삼성전자 DX부문장 사장이 74억 4500만원으로 가장 많았고, 전영현 DS부문장 부회장 23억 9300만원, 김용관 DS부문 경영전략총괄 사장 18억 6700만원, 송재혁 DS부문 최고기술책임자(CTO) 8억 6000만원 순이었다.등기·미등기 임원을 통틀어 가장 많은 보수를 받은 임원은 이원진 VD사업부장 사장으로, 상반기 총 74억 7900만원을 수령했다. 이재용 삼성전자 회장은 2017년부터 무보수 경영을 이어오고 있다.곽소영 기자