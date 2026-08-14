두산에너빌리티, 빌 게이츠 창업 美 테라파워 SMR 핵심 기자재 수주

미국 와이오밍주 캐머러 초도 프로젝트에 공급

이미지 확대 미국 와이오밍주(州) 테라파워 SMR 발전소 조감도

세줄 요약 테라파워와 SMR 핵심 기자재 제작 계약 체결

원자로 보호용기·지지구조물·내부구조물 제작

미국 와이오밍주 초도호기 건설·상업운전 지원

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두산에너빌리티가 빌 게이츠가 설립한 미국 원자력 기술 선도기업 테라파워(TerraPower)의 소형모듈원자로(SMR) 핵심 기자재 제작을 맡는다.두산에너빌리티는 테라파워와 나트륨 원자로용 핵심 기자재 제작 계약을 체결했다고 14일 밝혔다. 두산에너빌리티는 테라파워 나트륨 원자로의 원자로 보호용기, 원자로 지지구조물, 원자로 내부구조물을 제작한다.두산에너빌리티는 2024년 12월 테라파워 초도호기 핵심 기자재에 대한 제작성 검토 계약 체결 후 성공적인 제작 지원을 위한 설계 개선사항을 개발·적용해 왔다. 그 결과 제작 발주가 가능한 수준까지 설계 성숙도를 끌어올렸다. 이를 통해 테라파워의 원자로 기술 및 안전성과 두산에너빌리티의 첨단 제조 역량을 결합하는 형태의 강력한 협력 기반을 구축했다.테라파워의 첫 원자력 발전소는 미국 와이오밍주 케머러에 건설되고 있으며 345MW 규모의 첨단 원자로를 도입한다. 이 프로젝트는 미국에서 상업 규모 건설 단계에 진입한 최초의 차세대 원전 프로젝트 중 하나다. 첨단 원자로 기술 상용화를 향한 중요한 이정표로 평가받고 있다. 미국 정부의 첨단 원전 확대 정책 지원도 받고 있으며, 미국 원자력규제위원회(NRC)로부터 건설허가 취득 후 올해 초 착공에 들어갔다. 두산에너빌리티가 공급하는 기자재는 테라파워 초도 호기의 적기 건설과 상업운전에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.김종두 두산에너빌리티 원자력BG 사장은 “이번 제작 계약은 테라파워와 다년간 쌓아온 긴밀한 협력과 신뢰를 바탕으로 체결됐다”며 “이번 프로젝트를 차질 없이 수행하는 한편, SMR 제조 역량을 지속적으로 강화하고 글로벌 공급 기업으로서의 역할을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.이성진 기자