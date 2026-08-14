‘마케팅 논란’ 스벅, 2분기 영업손실 184억

실적 적자에도 점포 49개 늘어
실적 악화는 지난 5월 발생한 ‘탱크데이’ 논란 이후 나타났다. 스타벅스코리아는 5·18 민주화운동 기념일이던 5월 18일 ‘탱크데이’라는 이름의 텀블러 프로모션을 진행했는데, 홍보물에 쓰인 ‘책상에 탁’ 등의 문구가 5·18과 박종철 열사 고문치사 사건을 비하했다는 지적이 제기되며 논란이 커졌다. 스타벅스코리아는 행사를 중단하고 사과했으며, 신세계그룹은 손정현 당시 대표와 담당 임원을 즉각 해임했다.
다만 회사는 IR 자료에서 실적 부진의 직접적 원인으로 여름철 대표 음료 판촉 행사인 ‘써머 프리퀀시’ 행사를 진행하지 않은 점을 꼽았다. 2분기 스타벅스 점포 수는 49개 늘어 2185개를 기록했다. 스타벅스를 비롯한 연결 자회사들의 부진으로 이마트는 연결기준 430억원의 영업손실을 봤다.
김현이 기자
2026-08-14 B4면
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