넥슨, 상반기 역대 최대 실적…메이플·아크 레이더스 ‘쌍끌이’

넥슨, 상반기 매출 2조 5603억

반기 기준 역대 최고치 경신

메이플스토리 매출 63% 증가해 실적 견인

아크 레이더스도 흥행…던전앤파이터 부진

이미지 확대 서울 송파구 석촌호수에 설치된 넥슨의 ‘메이플 스토리’ 조형물.

넥슨 제공

세줄 요약 상반기 매출·이익 모두 반기 최대 실적

메이플스토리·아크 레이더스 흥행 견인

하반기 신작·IP 확장으로 성장세 유지

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넥슨이 대표 지식재산(IP)인 ‘메이플스토리’와 신작 ‘아크 레이더스’의 흥행에 힘입어 상반기 기준 역대 최대 실적을 달성했다.넥슨은 올해 상반기 매출이 2733억엔(2조 5603억원)으로 지난해 같은 기간보다 17% 증가하며 반기 기준 사상 최대를 기록했다고 13일 밝혔다. 영업이익은 894억엔(약 8379억원)으로 13%, 순이익은 869억엔(약 8137억원)으로 102% 늘었다.다만 2분기만 놓고 보면 수익성은 다소 둔화했다. 2분기 매출은 1211억엔(1조 1390억원)으로 2% 증가했지만 영업이익은 313억엔(약 2943억원)으로 17% 감소했다. 순이익은 296억엔(약 2788억원)으로 77% 늘었다.실적을 견인한 것은 메이플스토리 프랜차이즈였다. 메이플스토리 매출은 2분기 전년 동기 대비 63% 증가하며 역대 최고 분기 실적을 기록했다. 넥슨은 3분기에도 메이플스토리 매출이 지난해 같은 기간보다 약 40% 성장할 것으로 전망했다.사용자 제작 콘텐츠(UGC) 플랫폼 ‘메이플스토리 월드’도 2분기 매출이 전년 동기 대비 123% 증가했다. 국내 메이플스토리는 지난해 높은 실적에 따른 기저효과에도 여름 업데이트 흥행으로 매출이 7% 늘었다.글로벌 시장 공략의 핵심 타이틀인 ‘아크 레이더스’도 성장세를 뒷받침했다. 이 게임은 글로벌 PC·콘솔 시장 출시 9개월 만에 누적 판매량 1630만장을 돌파하며 차세대 핵심 IP로 자리 잡았다고 회사는 설명했다.반면 ‘던전앤파이터’ 프랜차이즈는 중국 시장 부진 등의 영향으로 2분기 매출이 전년 동기보다 44% 감소했다. 다만 넥슨은 중국 PC 버전이 6월 업데이트 이후 핵심 이용자 지표가 개선됐고, 국내에서도 8월 대규모 업데이트를 통해 이용자층 확대를 노리고 있다고 밝혔다.넥슨은 하반기 이후 신작 출시를 통해 성장세를 이어간다는 계획이다. 연내 모바일 방치형 RPG ‘던전앤파이터 키우기’를 출시하고, 2027년에는 PC 2D 액션 RPG ‘던전앤파이터 클래식’을 선보인다. 이 밖에도 ‘프로젝트 오버킬’, ‘던전앤파이터: 아라드’, ‘빈딕투스: 디파잉 페이트’, ‘템빨: 오버기어드’, ‘아주르 프로밀리아’, ‘반쵸 더 셰프’, ‘우치 더 웨이페어러’ 등 다양한 신작을 준비하고 있다.이정헌 넥슨 일본법인 대표는 “메이플스토리 프랜차이즈의 견조한 성장과 아크 레이더스의 안정적인 성과를 바탕으로 2분기에도 양호한 실적을 거뒀다”며 “하반기에는 다양한 장르의 신작과 기존 IP 확장을 통해 파이프라인을 다변화하고 주요 타이틀 업데이트로 성장 동력을 강화하겠다”고 말했다.곽소영 기자