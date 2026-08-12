직장인 전반 행복도 떨어졌다…하닉 상위 3%·삼성 60% ‘희비’

네이버 2%… 카카오 93%로 급락

50점 이상 기업 47%→33% 줄어

이미지 확대 경기 이천 SK 하이닉스 본사. 뉴시스

세줄 요약 직장인 행복도 전반 하락, 기업별 격차 확대

하이닉스 상위 3%·삼성 60%, 네이버·LGU+ 강세

이직 시도 감소, 만족보다 노동시장 위축 해석

2026-08-13 B3면

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이른바 ‘억 단위’ 성과급으로 부러움을 사는 반도체 기업 종사자들의 행복도는 엇갈리는 것으로 나타났다.직장인 플랫폼 블라인드가 12일 한국노동연구원과 공동 개발해 조사한 ‘블라인드 지수’에 따르면 SK하이닉스는 행복도 기준 상위 3%에 올랐지만 삼성전자는 상위 60%에 머물렀다. 같은 업종이어도 체감 만족도는 격차를 보인 것이다.다만 이는 양사의 N% 성과급 지급이 결정되기 전인 지난해 7~12월 직장인 3만 4372명을 대상으로 블라인드 지수를 조사한 결과다. 해당 지수는 재직자들이 한 해 동안 회사에서 느낀 행복도를 평가하는 것으로, 매년 일·관계·문화 영역에서 15가지 지표로 측정한다.직군별로 블라인드 지수를 점수로 환산하면 변호사(54점), 의료인(51점), 의사(50점) 등 전문직에서 여전히 만족도가 높았다. 다만 이번 조사에서는 반도체·회로 설계 등을 담당하는 하드웨어 엔지니어(49점)가 처음으로 상위권에 진입했다. 정보통신(IT) 업계의 경우 네이버는 상위 2%를 기록했지만 카카오는 전년 상위 46%에서 올해 상위 93%로 급락했다. 통신 3사 중에서는 LG유플러스와 KT가 각각 상위 1·2%를 기록한 반면 SK텔레콤은 상위 45%였다.응답자 전반적으로 행복도는 감소했다. 50점 이상을 받은 기업의 비중은 47%에서 33%로 줄었고, 전년보다 지수가 하락한 기업이 370곳을 넘었다. 지수가 상승한 곳은 100여곳이었다.다만 행복도 하락에도 최근 1년 내 이직을 시도한 직장인 비율은 감소했다. 신재용 서울대 경영대학 교수는 “이직 감소세는 만족이 아니라 위축된 노동시장에서 나타난 관망의 결과”라고 분석했다.곽소영 기자