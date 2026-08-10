“AI로 난기류 예측” 이스타항공 ‘터뷸런스 맵’ 만들었다

편명 입력하면 항로 예상 난기류 제공

이미지 확대 이스타항공 승무원들이 터뷸런스 맵을 활용해 예상 난기류 정보를 확인하며 사전 브리핑을 진행하고 있다. 이스타항공 제공

세줄 요약 AI 난기류 예측 시스템 구축

항로별 위험 구간·시점·강도 제공

기내 서비스 중단 등 선제 대응

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이스타항공은 안전 운항 강화를 위해 인공지능(AI) 기반 난기류 예측 시스템 ‘터뷸런스 맵’을 구축했다고 10일 밝혔다.터뷸런스 맵은 운항 편명을 입력하면 해당 항공편의 항로에서 예상되는 난기류의 위험 구간과 시점, 강도 등을 한국 표준 시간(KST) 기준으로 제공한다.이를 통해 난기류 발생 전 기내 서비스를 중단하거나 객실을 정리하고, 좌석벨트 착용을 안내하는 등 선제적인 안전 조치가 가능하다.기존 외부 기상 정보 시스템은 정보 제공 범위가 넓고 협정 세계시(UTC)를 사용해 항로별 난기류 정보를 신속하게 파악하는 데 한계가 있었다.최근 갑작스러운 난기류에 따른 부상 사고가 이어지면서 항공업계도 관련 대응을 강화하고 있다. 지난 4일(현지시간) 태국 푸껫에서 인도 델리로 향하던 에어인디아 항공편이 비행 중 난기류를 만나 승객 13명과 승무원 4명 등 17명이 다쳤다.항공사끼리 실제 비행 중 수집한 난기류 정보를 공유하는 움직임도 확산하고 있다. 국제항공운송협회(IATA)는 항공기에서 수집한 난기류 정보를 공유하는 ‘터뷸런스 어웨어’를 운영하고 있다.이스타항공은 향후 데이터를 지속적으로 분석해 시스템을 고도화하고 관련 기능을 단계적으로 확대할 계획이다. 이스타항공 관계자는 “AI 등 디지털 기술을 적극 활용해 안전 수준을 지속해 높여 나갈 것”이라고 말했다.김지예 기자