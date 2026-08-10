SKT, 10년 이상 장기고객 400명과 ‘테이블 데이’

서울 등 5개 도시서 1200명 초청

이미지 확대 정재헌(오른쪽) SKT CEO가 ‘테이블 데이’ 오프닝 무대에서 장기고객들에게 환영 인사를 전하는 모습.

SKT 제공

2026-08-10 23면

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SK텔레콤은 지난 8일 서울 광진구 ‘비스타 워커힐 서울’에서 10년 이상 장기고객을 위한 ‘T 장기고객 프로그램 테이블 데이’를 열었다고 9일 밝혔다. 서울 행사에는 장기고객과 동반인 등 400명이 참석했다.정재헌 SK텔레콤 CEO는 이날 오프닝 무대에 올라 고객들을 직접 맞이하고 감사의 뜻을 전했다. 행사에서는 최현석·김희은 셰프가 특별 코스 요리와 라이브 쿠킹쇼를 선보였다. SK텔레콤은 전국 5개 도시에서 총 1200명의 장기고객을 초청해 ‘테이블 데이’를 진행 중이다.지난달 대구·부산에 이어 오는 15일에는 광주, 16일에는 대전에서 행사를 연다. 다음달에는 롯데월드 어드벤처에서 심야 단독 대관 행사가, 12월에는 뮤지컬 ‘시카고’ 단독 대관이 예정돼 있다.민나리 기자