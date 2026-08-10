호반그룹, 국가유공자에 장수사진 선물

호반사랑나눔이 등 임직원 30여명

헤어·메이크업·촬영까지 재능기부

이미지 확대 호반그룹 임직원과 국가유공자들이 지난 6일 서울 서초구보훈회관에서 열린 장수사진 촬영 봉사활동을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다.

호반그룹 제공

2026-08-10 23면

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호반그룹은 제81주년 광복절을 맞아 지난 6일 서울 서초구보훈회관에서 국가유공자를 대상으로 장수사진 촬영 봉사활동 ‘오늘을 만든 당신께’를 진행했다고 9일 밝혔다. 임직원 봉사단 ‘호반사랑나눔이’를 중심으로 호반건설, 대한전선, 호반호텔앤리조트 등 그룹 임직원 30여명이 참여했다.이번 봉사활동은 광복절의 의미를 되새기고 국가유공자들의 희생과 헌신에 대한 감사의 마음을 전하기 위해 마련됐다. 이날 행사에는 서초구에 거주하는 국가유공자 30여명이 참석했으며, 헤어·메이크업부터 장수사진 촬영까지 호반그룹 임직원들의 재능기부로 진행됐다. 임직원들은 국가유공자들이 촬영을 기다리는 동안 말벗이 되어 담소를 나누며 뜻깊은 시간을 함께했다. 완성된 사진은 액자에 담아 선물과 함께 전달할 예정이다. 호반그룹은 매년 서초구가 주관하는 ‘서초 보훈문화 페스티벌’을 후원하는 등 지역사회 상생에도 앞장서고 있다.하종훈 기자