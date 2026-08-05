LG유플러스, 보안기업 파고네트웍스 인수

내부 대응 고도화·기업용 사업 확대

이미지 확대 홍범식 LG유플러스 대표이사

2026-08-05 B3면

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LG유플러스가 운영형 보안 서비스(MDR) 전문기업 파고네트웍스를 인수하고 내부 보안 대응 체계 고도화와 기업용 보안 사업 확대에 나선다. 이 업체의 보안 분야 인수·합병(M＆A)은 처음이다.LG유플러스는 파고네트웍스가 보유한 위협 탐지·분석·대응 역량을 내재화해 전사 보안 대응력을 높일 계획이라고 4일 밝혔다. MDR은 기업의 보안 환경을 24시간 모니터링하면서 전문 인력이 이상 징후를 분석하고 실제 대응까지 맡는 서비스다. 파고네트웍스는 자체 보안 운영 플랫폼 ‘딥액트’를 기반으로 금융·제조·정보기술(IT) 기업 등에 MDR 서비스를 제공하고 있다. 말레이시아와 필리핀 등 동남아시아 7개국에도 진출했다.LG유플러스는 기존 보안관제와 양자내성암호 기반 인증 서비스 ‘알파키’, 클라우드 보안 서비스 ‘U+SASE’에 MDR 역량을 결합할 방침이다. 이를 통해 보안 시스템 구축부터 운영, 위협 탐지와 대응까지 전 과정을 지원하는 통합 보안 서비스를 기업 고객에게 제공한다는 구상이다. 권용현 LG유플러스 엔터프라이즈부문장은 “기업 고객에게 보다 완성도 높은 보안 서비스를 제공하고 회사의 보안 대응 역량도 한 단계 높이겠다”고 말했다.민나리 기자