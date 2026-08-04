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‘붉은사막’ 中어워드 최고게임 선정

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민나리 기자
민나리 기자
수정 2026-08-04 00:26
입력 2026-08-04 00:26
펄어비스는 액션 어드벤처 게임 ‘붉은사막’이 중국 최대 게임쇼 차이나조이 기간 열린 ‘중국 게임 혁신 어워드 2026(CGIA)’에서 ‘최고의 인터내셔널 게임’에 선정됐다고 3일 밝혔다.

CGIA는 중국음향·디지털출판협회가 주최하고 게임 플랫폼 탭탭이 진행하는 시상식이다.



최고의 인터내셔널 게임은 게임플레이와 기술 활용, 예술 디자인 등에서 혁신적인 성과를 거둔 해외 게임에 수여한다.﻿

민나리 기자
2026-08-04 23면
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