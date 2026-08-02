정의선, 튀르키예서 유럽 전략 논의… 아이오닉3로 소형 EV 시장 정조준

이즈미트 현대차 생산라인 점검

“안전 부문 유럽 최고 인정받아야”

아이오닉3 하반기 EU 각국 판매

이미지 확대 정의선 현대자동차그룹 회장이 지난달 30일(현지시간) 튀르키예 이즈미트에 있는 현대차 튀르키예 공장을 찾아 임직원들과 함께 생산 라인을 점검하고 있다.

현대자동차그룹 제공

세줄 요약 정의선 회장, 튀르키예 공장서 아이오닉 3 점검

유럽 첫 B세그먼트 전기차, 하반기 판매 예정

품질·안전 강조하며 소형 EV 공략 본격화

2026-08-03 B2면

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정의선 현대차그룹 회장이 유럽 소형 전기차 시장에 대한 본격 공략을 앞두고 튀르키예 공장을 찾아 아이오닉 3의 생산라인을 점검했다.현대차그룹은 정 회장이 지난달 30일(현지시간) 튀르키예 이즈미트에 있는 현대차 공장의 아이오닉 3 생산라인을 둘러보고 임직원들과 현지 생산·판매 전략을 논의했다고 2일 밝혔다. 아이오닉 3는 현대차가 유럽에 처음 선보이는 B세그먼트(소형) 전기차다. 이달 중순부터 튀르키예 공장에서 양산을 시작했고, 하반기에 유럽 각지에 차례대로 판매한다.정 회장은 차체 생산부터 의장(조립) 라인까지 전 과정을 꼼꼼하게 챙기며 “양산 초기부터 품질을 최우선에 두고 고객의 기대를 넘어서는 완성도로 시장 경쟁력을 높여야 한다”면서 “특히 안전에 대해서는 유럽에서 최고 차량으로 인정받을 수 있도록 해야 한다”고 강조했다. 인근에 위치한 현대모비스 배터리시스템어셈블리(BSA) 공장도 찾아 아이오닉 3에 탑재될 배터리 시스템 생산 과정을 점검했다.정 회장이 생산 현장을 직접 살핀 것은 아이오닉 3 모델이 유럽 시장에서 새로운 수요를 창출할 전략 차종이기 때문이다. B세그먼트는 유럽 자동차 시장 전체 수요의 15%를 차지한다. 또 현대차가 중국업체의 공세에 대응하기 위해 집중해야 하는 체급이다. 현대차의 올해 상반기 유럽 판매량은 24만 3828대로 지난해 같은 기간보다 8.7% 줄었다.현대차는 2분기 실적 발표에서 “(유럽 시장) 전기차에서는 아이오닉 5, 코나EV 등 제한적인 모델로 시장 대응을 해 왔고 중국 차에 대응하는 B세그먼트 모델이 부재했다”고 분석했다.현대차는 내년부터 연간 4만대 이상 판매를 목표로 아이오닉 3의 판매를 확대해 동일 차급 전기차 경쟁에서 상위권 진입을 목표로 하고 있다. 그간 i10, i20 등 소형차를 양산하던 튀르키예 공장도 아이오닉 3를 시작으로 전기차 생산의 새 거점이 될 전망이다.현대차·기아는 올해 상반기 유럽에서 13만 1032대의 전기차를 판매하며 처음으로 10만대를 돌파하고 반기 기준 역대 최대 실적을 내기도 했다. 종전 반기 최고 기록인 지난해 하반기(9만 2365대)보다 41.8%나 증가했고 이런 추세라면 올해 연간 전기차 판매 20만대 달성도 가능할 것으로 전망된다.다만 갈수록 저가 중국 전기차의 공세가 거세지는 상황이라 수요에 맞춘 전기차 출시로 시장 점유율을 더욱 높이겠다는 구상이다.허백윤 기자