LG CNS, 2분기 영업이익 9.2% 감소…상반기 매출은 6.1% 증가

세줄 요약 2분기 매출 증가, 영업이익 감소

상반기 AI·클라우드 매출 비중 확대

데이터센터·스마트팩토리 사업 성장

이미지 확대 LG CNS 제공

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LG CNS가 올해 2분기 매출 증가에도 영업이익은 감소했다. 상반기 누적으로는 인공지능(AI)·클라우드와 대외 사업 확대에 힘입어 매출과 영업이익이 모두 늘었다.LG CNS는 2분기 연결 기준 매출 1조 5208억원, 영업이익 1279억원을 기록했다고 31일 밝혔다. 지난해 같은 기간보다 매출은 4.2% 증가했지만 영업이익은 9.2% 감소했다. 순이익은 1187억원으로 19.9% 늘었다.상반기 누적 매출은 2조 8358억원으로 전년 동기 대비 6.1% 증가했고, 영업이익은 2221억원으로 1.1% 늘었다. 핵심 사업인 AI·클라우드 매출은 1조 6714억원으로 5.1% 증가해 전체 매출의 약 59%를 차지했다.클라우드 부문에서는 삼송·죽전 등 AI 데이터센터 사업이 매출에 반영됐다. 상반기 데이터센터 설계·구축·운영(DBO) 사업 수주액은 1조원을 넘어섰다. 제조·물류 분야에서도 두산과 컬리, LX판토스 등 외부 고객을 대상으로 AI 전환 사업을 확대했다.스마트엔지니어링 매출은 5024억원으로 6.2% 증가했다. 방산·조선·반도체·제약 분야의 스마트팩토리 사업과 물류 자동화 사업이 성장했다. 금융·공공 시스템 구축 등이 포함된 디지털 비즈니스 서비스 매출은 6621억원으로 8.8% 늘었다.LG CNS는 하반기 피지컬 AI와 해외 사업을 확대할 계획이다. 최근 LG전자와 약 1900억원 규모의 피지컬 AI 인프라 공급 계약을 체결했으며, 인도네시아에서 구축 중인 AI 데이터센터도 하반기 완공할 예정이다.민나리 기자