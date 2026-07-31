S-OIL, 창립 50주년 맞아 혁신 성장 가속… ‘샤힌 프로젝트’로 새 도약

세줄 요약 창립 50주년 맞아 미래 50년 도약 선언

14조원 이상 투자로 사업구조 전환 가속

샤힌 프로젝트 가동, 석화 중심 전환 핵심

이미지 확대 S-OIL 본사 사옥 전경. S-OIL 제공

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S-OIL이 창립 50주년을 맞아 대규모 투자와 사업구조 고도화를 바탕으로 새로운 도약에 나선다고 31일 밝혔다.1976년 설립된 S-OIL은 지난 50년간 국가 에너지 안보와 산업 발전을 뒷받침하며 글로벌 에너지·화학 기업으로 성장했다. 높은 수준의 단일공장 정제 능력과 국내 유일의 그룹Ⅰ·Ⅱ·Ⅲ 윤활기유 생산체제, 대규모 석유화학 시설을 기반으로 경쟁력을 강화해 왔다.성장의 배경에는 품질 경쟁력과 선제적 투자가 있었다는 게 회사 측 설명이다. S-OIL은 고급 윤활기유 국산화와 해외시장 개척에 성공했으며, 대규모 정유 고도화설비(BCC)를 도입해 고부가가치 제품 생산 체계를 구축했다. 이를 바탕으로 석유화학 분야로 사업을 확장하며 성장 동력을 다변화했다.최근 10년간에는 14조원 이상을 투자해 사업 포트폴리오 전환을 추진했다. 2018년 가동한 RUC ＆ ODC 프로젝트에 이어 올해는 총 9조 2580억원이 투입된 ‘샤힌 프로젝트’가 본격 가동에 들어간다. 샤힌 프로젝트는 국내 석유화학 산업 최대 규모 투자 사업으로, S-OIL의 석유화학 중심 사업구조 전환을 완성할 핵심 프로젝트로 평가된다.안와르 알 히즈아지 S-OIL CEO는 “창립 50주년과 샤힌 프로젝트 준공이라는 의미 있는 해를 맞아 지난 50년간 축적한 경쟁력과 혁신 DNA를 바탕으로 미래 50년에도 가장 경쟁력 있고 신뢰받는 에너지·화학 기업으로 성장하겠다”고 말했다.김태곤 리포터