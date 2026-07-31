삼성전자, 제주에 가정용 EHS 히트펌프 보일러 공급

세줄 요약 제주 단독주택에 EHS 히트펌프 보일러 설치

공기열·전기 활용한 난방·온수 공급

고효율 전기 난방 시장 공략 선언

이미지 확대 삼성전자 ‘EHS 히트펌프 보일러’를 설치한 박종연 고객 가족이 제주 애월 지역 단독주택 앞에서 기념 사진을 촬영하고 있다. 삼성전자 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

삼성전자가 제주 지역 단독주택에 가정용 ‘EHS 히트펌프 보일러’를 설치하며 고효율 전기 난방 시장 공략에 나섰다.삼성전자는 지난 6월 25일 제주 애월의 한 단독주택에 제품을 설치하고, 30일 현판식을 열었다고 31일 밝혔다.EHS 히트펌프 보일러는 공기열과 전기를 활용해 실내 난방과 온수를 공급하는 제품이다. 바닥 난방에 쓰이는 35도 출수 조건에서 계절성능계수(SCOP) 4.9를 기록해 소비 전력의 약 5배에 해당하는 난방 에너지를 낼 수 있다고 회사는 설명했다. 55도 출수 조건의 SCOP는 3.78이다.겨울철 결빙과 동파를 막기 위해 실외기 내부에 전기 히터와 동파 방지 밸브를 적용했고, 제품 하단에도 배수용 히터를 탑재했다. 영하 15도에서도 최대 70도의 온수를 공급할 수 있다.사용자는 제품의 터치 디스플레이와 스마트싱스 앱을 통해 실내 온도와 출수 온도를 확인하고 원격으로 제어할 수 있다.김용훈 삼성전자 한국총괄 상무는 “높은 난방 효율과 안정적인 고온수 공급 성능을 바탕으로 고효율 난방 시장 확대에 나설 것”이라고 말했다.민나리 기자