볼보, 서비스 만족도 6년간 ‘톱’

이미지 확대 볼보 ‘EX90’

2026-07-30 C8면

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볼보자동차코리아가 누적 판매 15만대 돌파와 함께 컨슈머인사이트 조사에서 제품·서비스 만족도 6년 연속 1위를 달성하며 럭셔리 수입차 시장의 강자로 자리매김하고 있다.볼보의 이 같은 성과는 화려한 상품성 외에도 ‘차량 소유의 전 과정’을 아우르는 차별화된 고객 케어에서 비롯된다. 업계 최고 수준인 5년 또는 10만㎞ 무상 보증과 함께 유상 교체 순정 부품을 평생 보증하는 ‘평생 부품 보증 제도’를 도입해 유지 비용 부담을 대폭 낮췄다. 여기에 15년 무상 무선 업데이트(OTA) 등을 기본 제공해 ‘타면 탈수록 새로워지는 차‘의 가치를 선사한다.전국 38개 공식 서비스센터와 전문 테크니션 양성 등 탄탄한 서비스 인프라 역시 높은 만족도를 지탱하는 원동력이다. 최근 차세대 전기차 ‘EX90’과 ‘ES90’을 잇달아 선보인 볼보는 전동화 리더십과 압도적인 서비스 품질을 바탕으로 독보적인 행보를 이어가고 있다.허백윤 기자