누적주문 9000억 ‘영스타일’… 롯데홈 간판 우뚝

이미지 확대 롯데홈쇼핑 ‘영스타일’ 이은영 쇼호스트.

롯데홈쇼핑 제공

2026-07-30 C5면

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롯데홈쇼핑의 대표 패션·라이프스타일 프로그램 ‘영스타일’이 론칭 7주년을 맞으며 4060 여성 고객을 중심으로 대표 패션 프로그램으로 자리매김했다.2019년 3월 첫 방송을 시작한 영스타일은 ‘스타일이 젊어진다’를 콘셉트로 패션을 비롯해 주얼리, 뷰티, 명품, 리빙 등 라이프스타일 전반을 아우르는 큐레이션을 선보여 왔다. 지금까지 총 574회 방송을 진행했으며 누적 주문 800만 세트, 누적 주문금액 9000억원을 돌파했다.프로그램의 경쟁력은 23년 경력의 이은영 쇼호스트가 이끄는 차별화한 스타일 제안에 있다는 게 롯데홈쇼핑의 설명이다. 단순한 상품 소개를 넘어 체형과 나이, 라이프스타일에 맞춘 스타일링을 제안하고 실시간 고객 소통을 강화하며 높은 재구매율과 충성 고객층을 확보했다. 고객을 ‘영스 패밀리’로 부르며 오프라인 스타일 클래스 등 다양한 프로그램을 운영하는 점도 특징이다.김현이 기자